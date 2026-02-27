מקינטייר חושף: דיאטה של 6,200 קלוריות ביום

דרו מקינטייר, אלוף ה-WWE הבלתי מעורער במשקל כבד, נמצא כיום בפסגת תעשיית ההיאבקות, אך הדרך לשם לא הייתה מובנת מאליה. הסקוטי בן ה-40 עזב את הארגון ב-2014 לאחר שלא עמד בציפיות הראשוניות, בנה את עצמו מחדש בזירה העצמאית, וחזר כעבור 3 שנים חזק, גדול ומרשים יותר. מאז הוא הפך לאלוף עולם 4 פעמים וכעת, פחות מחודשיים לפני רסלמניה, הוא שוב עומד בראש ההר. מקינטייר, המתנשא לגובה 1.96 מטר ושוקל כ-124 ק"ג של שריר כמעט טהור, נראה כמו גיבור-על. אך לדבריו, השינוי לא הגיע במקרה.

"לא האמנתי שאני יכול לנצח אותו"

מקינטייר הודה כי בתקופה שבה היה מחוץ ל-WWE התקשה לשמור על שגרה: "כשהייתי מחוץ ל-WWE, נסעתי כל כך הרבה, הלוך ושוב לבריטניה כל 3 שבועות, תוך כדי הופעות ברחבי העולם בסופי שבוע, באמריקה, אירופה, אוסטרליה, בכל מקום". הוא המשיך והסביר: "זה היה מספיק קשה לשמור על שגרה, אבל גם שתיתי וחייתי על הקצה, שפכתי בנזין על הנר משני הצדדים".

לדבריו, החזרה לארגון חייבה שינוי מחשבתי: "הייתי צריך להפסיק עם המסיבות כל הזמן, והייתי צריך להסתכל על עצמי ולומר, 'אוקיי, מה אני צריך לשפר כדי להיות בפסגת התעשייה הזאת? מי האטרקציה הכי גדולה כרגע?'" התשובה הייתה ברורה, ברוק לסנר. "באותו זמן זה היה ברוק לסנר בפסגה. אמרתי לעצמי, אם אני עומד מולו, אני לא מאמין שאני יכול לנצח אותו. אני חייב לעבוד על הגוף".

דרו מקינטייר (IMAGO)

ב-2020 הוא אכן ניצח את לסנר וזכה באליפות העולם הראשונה שלו, כשהפך לבריטי הראשון שעושה זאת.

"6,200 קלוריות ביום, זה מטורף"

אחד המפתחות למהפך היה שינוי התזונה. בתחילה, לדבריו, זה היה פשוט: "לא באמת הייתה לי דיאטה. הייתי אוכל פעמיים או שלוש ביום, לא שם לב למה שאני אוכל". בהמשך הבין את המשוואה הבסיסית: "התחלתי לאכול יותר בתקופה ההיא, ואז שמתי לב לעלייה במשקל. אמרתי לעצמי, אה, יותר אוכל שווה יותר גודל, מי היה מאמין?"

הוא עבד עם רוב מקינטייר, המאמן של ג'ון סינה, והחל לאכול לפחות 4 ארוחות ביום. אך רק לפני כ-8 או 9 חודשים עבר לשיטה קפדנית באמת "ככל שעבר הזמן, זה היה עניין של לנסות להישאר עקבי, אבל לא באמת הייתה לי שגרה מעבר לכך שעקבתי אחרי התוכנית שרוב נתן לי, ואם להיות כן, אכלתי פיצה והמבורגרים, ואני בטוח שדיברנו על זה לאורך השנים. אף אחד לא מאמין לי, או שהם שונאים אותי, כשאני אומר את זה. נראיתי כמו שנראיתי ואכלתי מה שרציתי כל הזמן, וזה היה נכון, עד לפני בערך 8 או 9 חודשים".

השינוי לא היה רק במראה, אלא גם בתנועתיות: "הגוף שלי מרגיש הכי טוב מאז שהייתי בשנות ה-20 שלי. אני יכול לבעוט בעיטת ראש עכשיו. אני יכול לבעוט סופר קיקים. לא הייתי מסוגל לפני כן כי המפרקים שלי היו במצב רע. עכשיו התנועתיות שלי בשמיים, זה כמו להחזיר את הזמן לאחור".

החזיר את הזמן לאחור. מקינטייר (IMAGO)

אבל גולת הכותרת היא התזונה הנוכחית שלו: "אני אוכל 6,200 קלוריות ביום עכשיו, וזה מטורף, אבל אני מכניס דברים כמו פחמימות, ולא הבנתי כמה הן חשובות, לא רק לגודל, אלא לאנרגיה ולאיך שאתה מרגיש באופן כללי".

הוא הוסיף: "הורדנו את הדלקת בגוף לרמה נמוכה מאוד, אני מרגיש הרבה יותר טוב, זז הרבה יותר טוב, וכבונוס של הדיאטה והאימונים והמבנה הקבוע, אני גם נראה טוב יותר".

ולסיום סיכם: "ברגע שאתה נכנס לשגרה שעובדת בשבילך ואתה עקבי, ואתה רואה את ההבדל ומרגיש את התוצאות, אתה פשוט לא רוצה לצאת ממנה, ואולי אתה גם תהפוך לאלוף העולם". בגיל 41 בקרוב, ובכושר שיא, נראה שלמקינטייר עוד שנים רבות כאחד מכוכבי האירוע המרכזי של ה-WWE.