ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

פליק: מזל? ניוקאסל פנטסטית, צריך לכבד אותה

מאמן ברצלונה דיבר לפני המשחק מול ויאריאל מחר (17:15) והתייחס להגרלת האלופות: "כל קבוצה בשלב הזה היא באיכות גבוהה". וגם: פציעתו של דה יונג

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

ברצלונה תפגוש מחר (שבת, 17:15) את ויאריאל למשחק ליגה בקאמפ נואו, אבל עוד לפני כן, היא נמנעה ממפגש פוטנציאלי עם פאריס סן ז’רמן ותתחרה על הכרטיס לרבע גמר ליגת האלופות מול ניוקאסל. על זאת ועוד, דיבר האנזי פליק במסיבת עיתונאים.

על פציעתו של פרנקי דה יונג: "נראה מחר אילו אפשרויות יש לנו להחליף אותו. אנחנו לא אוהבים שהוא לא יכול לשחק. הוא מאוד מוכשר. זה רע, אבל אנחנו צריכים לקבל את זה. אחרים ישחקו”.

תוצאות הגרלת האלופות: “שמח להימנע מפ.ס.ז’? כל המשחקים הם קשים. ניוקאסל פנטסטית, ראינו את זה כששיחקנו שם וצריך לכבד את היריבה. כולם רוצים להגיע לגמר”.

שחקני ברצלונה חוגגים עם מרקוס רשפורד (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים עם מרקוס רשפורד (IMAGO)

”צריכים לשחק ברמה הכי גבוהה שלנו”

הדרך ה”נוחה” שהם קיבלו לגמר: “כל קבוצה שהגיע לשלב הזה היא באיכות גבוהה מאוד. נוכל להתמודד מול טוטנהאם או אתלטיקו מדריד אם נעבור, זה אותו דבר. אנחנו צריכים לשחק ברמה הכי גבוהה שלנו”.

העתיד שלו במועדון: “הגעתי ל-100 משחקים, למה שלא אשאר עוד 100? אני נהנה מכל יום כאן. מזג האוויר פנטסטי, אני אוהב את העבודה שלי, זה כבוד גדול. כולם צריכים להיות גאים בקבוצה”.

