יום שישי, 27.02.2026 שעה 14:37
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
2314-2312גנק1
215-188ליון2
217-1610בולוניה3
216-148אסטון וילה4
198-188מיטיולן5
1912-1810סלטה ויגו6
1811-1910שטוטגרט7
1813-1612פנאתינייקוס8
1813-1510פרנצווארוש9
179-1910נוטינגהאם פורסט10
177-138פורטו11
177-138בטיס12
175-118בראגה13
174-108פרייבורג14
178-810הכוכב האדום15
166-138רומא16
166-1110ויקטוריה פלזן17
1621-1912לודוגורץ18
1510-1410ליל19
1511-1210פנרבחצ'ה20
1518-1410יאנג בויז21
1419-1510סלטיק22
1217-1810פאוק סלוניקי23
1118-1410סטיאווה בוקרשט24
1122-1610דינמו זאגרב25
913-910בראן26
711-58שטורם גראץ27
714-68גו אהד איגלס28
615-118פיינורד29
613-98פ.צ. באזל30
615-108רד בול זלצבורג31
414-58גלאזגו ריינג'רס32
35-32שקנדיה33
36-32לך פוזנאן34
315-78ניס35
12-12סמסונספור36
15-22אברדין37
115-58אוטרכט38
115-48מאלמו39
122-28מכבי ת"א40
04-22סלובן ברטיסלבה41

פרנצווארוש הוגרלה מול בראגה בשמינית הגמר

אחרי הגרלת האלופות, גם 8 המפגשים ב-16 האחרונות באירופית נקבעה: אבו פאני וקניקובסקי נגד הפורטוגלים, רומא - בולוניה, ליל - וילה. השאר בפנים

|
מוחמד אבו פאני (IMAGO)
מוחמד אבו פאני (IMAGO)

ההגרלה של ליגת האלופות מאחורינו ומיד אחרי שהיא הסתיימה באופ”א עברו להגרלה של הליגה השנייה בטיבה באירופה – הליגה האירופית. הכדורים יצאו בזה אחר זה ובסופו של דבר גם במפעל הזה נקבעו לנו שמונה מפגשים בין 16 קבוצות בשמינית הגמר. המשחק הראשון בכל מפגש ישוחק ב-12 במרץ, הגומלין שבוע לאחר מכן ב-19 במרץ.

המשחק הראשון ברבע הגמר במפעל השני בחשיבותו באירופה ישוחק ב-9 באפריל, הגומלין שבוע לאחר מכן ב-16 באפריל. חצאי הגמר הראשונים ישוחקו ב-30 באפריל, הגומלין גם כאן שבוע לאחר מכן ב-7 במאי. הגמר הגדול יהיה באצטדיון בשיקטאש באיסטנבול שבטורקיה והוא ישוחק ב-20 במאי.

הגרלת שמינית הגמר בליגה האירופית

גנק – פרייבורג
בולוניה – רומא
פרנצווארוש – בראגה
שטוטגרט – פורטו
פנאתינייקוס – בטיס
נוטינגהאם פורסט – מיטיולן
סלטה ויגו – ליון
ליל – אסטון וילה

