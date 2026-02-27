פרנצווארוש הוגרלה מול בראגה בשמינית הגמר

ההגרלה של ליגת האלופות מאחורינו ומיד אחרי שהיא הסתיימה באופ”א עברו להגרלה של הליגה השנייה בטיבה באירופה – הליגה האירופית. הכדורים יצאו בזה אחר זה ובסופו של דבר גם במפעל הזה נקבעו לנו שמונה מפגשים בין 16 קבוצות בשמינית הגמר. המשחק הראשון בכל מפגש ישוחק ב-12 במרץ, הגומלין שבוע לאחר מכן ב-19 במרץ.

המשחק הראשון ברבע הגמר במפעל השני בחשיבותו באירופה ישוחק ב-9 באפריל, הגומלין שבוע לאחר מכן ב-16 באפריל. חצאי הגמר הראשונים ישוחקו ב-30 באפריל, הגומלין גם כאן שבוע לאחר מכן ב-7 במאי. הגמר הגדול יהיה באצטדיון בשיקטאש באיסטנבול שבטורקיה והוא ישוחק ב-20 במאי.

הגרלת שמינית הגמר בליגה האירופית

גנק – פרייבורג

בולוניה – רומא

פרנצווארוש – בראגה

שטוטגרט – פורטו

פנאתינייקוס – בטיס

נוטינגהאם פורסט – מיטיולן

סלטה ויגו – ליון

ליל – אסטון וילה