לו"ז קשה מאוד לריאל, ומתי יכול להיות קלאסיקו?

הגרלת שמינית גמר ליגת האלופות התקיימה היום (שישי) בשווייץ, אבל מעבר לכך שהכדורים סיפרו לנו אילו שמונה מפגשים נקבל בחודש מרץ, הם גם גילו לנו את כל המסלול של הקבוצות עד לגמר הגדול של המפעל הבכיר ביותר ביבשת, שיתקיים בבודפשט ב-30 במאי.

אז שמינית הגמר גילינו שפ.ס.ז’ נגד צ’לסי, גלאטסראיי נגד ליברפול, ריאל מדריד נגד מנצ’סטר סיטי, אטאלנטה נגד באיירן מינכן, ניוקאסל נגד ברצלונה, אתלטיקו מדריד נגד טוטנהאם, בודה גלימט נגד ספורטינג ליסבון ובאייר לברקוזן נגד ארסנל. משחקי שמינית הגמר יתקיימו ב-10/11 במרץ, כשהגומלין יהיה ב-17/18 במרץ.

המסלול עד הסוף

ממשיכים לשמונה הגדולות, כאשר רבע הגמר ישוחק ב-7-8 באפריל והגומלין שבוע לאחר מכן, ב-14 ו-15 באפריל. אז שם המנצחת בין פ.ס.ז’ לצ’לסי תפגוש את זו בין גלאטסראיי לליברפול, ובאותו צד של ההגרלות ייפגשו ברבע השני המנצחות בין ריאל לסיטי ובין אטאלנטה לבאיירן. כלומר על הנייר אם הפייבוריטיות יעלו: באיירן נגד סיטי או ריאל, פ.ס.ז’ נגד ליברפול.

כל הקבוצות האלו באותו צד, כלומר פ.ס.ז’, באיירן, גלאטסראיי וליברפול יפגשו בחצי הגמר את ריאל מדריד, סיטי, באיירן או אטאלנטה. עוברים לצד השני, שם ברצלונה אם תעבור את ניוקאסל תפגוש את אתלטיקו מדריד את טוטנהאם, וארסנל אם תעבור את לברקוזן תשחק נגד בודה גלימט או ספורטינג. כלומר: בחצי הגמר כאן ברצלונה יכולה לפגוש את ארסנל. חצי הגמר: 28-29 באפריל ו-5-6 במאי.

לסיום, אי אפשר שלא לחשוב על תסריט של קלאסיקו בגמר ליגת האלופות, אירוע שטרם קרה אי פעם וכמובן חלום של לא מעט חובבי כדורגל, בטח ובטח האוהדים. אז כמובן ששתי האימפריות יכולול להיפגש רק בגמר, כשזכור ישוחק ב-30 במאי 2026 בפושקאש ארנה בבודפשט שבהונגריה.