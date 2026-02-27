אוגריסה ב-11, התלבטות אחת לברדה לקראת סכנין

לאחר הניצחון על הפועל ירושלים בשבוע שעבר, עירוני ק"ש הצליחה לברוח מעט מהקו האדום, כשמחר (שבת, 19:30) היא תארח את בני סכנין בידיעה ששלוש נקודות נוספות יקרבו אותה אל יריבתה מחר ובעיקר ייתנו לה שקט לקראת משחק החוץ בשבוע הבא מול מכבי חיפה בסמי עופר.

הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של החלוץ אדריאן אוגריסה, שחזר לאימונים מלאים ואף יוכל לפתוח בחוד ההתקפה. עלי מוסה המוצהב ייעדר, כאשר פרננדו פאצ'קו יחזור לתפקידו המקורי בכנף במקומו ואילו אוגריסה ישובץ כאמור כחלוץ.

למאמן שי ברדה התלבטות אחת: בין יאו אקה לאופיר בנבנישתי בקישור האחורי, כאשר מי שלא צפוי להיות בסגל הוא הקשר אביב אברהם, שסובל מכאבים בשריר האחורי.

שי ברדה (שחר גרוס)

"זה עוד אחד מהמשחקים שאנחנו יכולים לקחת בהם נקודות ולברוח כמה שיותר מהר מהתחתית, בדיוק כמו נגד הפועל ירושלים. הניצחון היה חשוב, אין מקום לטעויות ולאיבוד נקודות. אנחנו נלחמים על הדבר הכי חשוב שלנו שהוא להישאר בליגה ואנחנו צריכים לעשות הכול כדי לחזור עם שלוש נקודות", אמר המאמן שי ברדה.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, שי בן דוד, נמניה ליוביסבלייביץ', בילאל שאהין, יאו אקה (אופיר בנבנישתי), כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, פרננדו פאצ'קו, יאיר מרדכי ואדריאן אוגריסה.