ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

אוגריסה ב-11, התלבטות אחת לברדה לקראת סכנין

הפרואני החלים לגמרי ויחליף את מוסה המוצהב, המאמן יחליט מי מבין אקה או בנבנישתי יפתח בקישור האחורי. אברהם ייעדר. "אין מקום לטעויות ואיבוד נק'"

אדריאן אוגריסה (חגי מיכאלי)
אדריאן אוגריסה (חגי מיכאלי)

לאחר הניצחון על הפועל ירושלים בשבוע שעבר, עירוני ק"ש הצליחה לברוח מעט מהקו האדום, כשמחר (שבת, 19:30) היא תארח את בני סכנין בידיעה ששלוש נקודות נוספות יקרבו אותה אל יריבתה מחר ובעיקר ייתנו לה שקט לקראת משחק החוץ בשבוע הבא מול מכבי חיפה בסמי עופר.

הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של החלוץ אדריאן אוגריסה, שחזר לאימונים מלאים ואף יוכל לפתוח בחוד ההתקפה. עלי מוסה המוצהב ייעדר, כאשר פרננדו פאצ'קו יחזור לתפקידו המקורי בכנף במקומו ואילו אוגריסה ישובץ כאמור כחלוץ.

למאמן שי ברדה התלבטות אחת: בין יאו אקה לאופיר בנבנישתי בקישור האחורי, כאשר מי שלא צפוי להיות בסגל הוא הקשר אביב אברהם, שסובל מכאבים בשריר האחורי.

שי ברדה (שחר גרוס)שי ברדה (שחר גרוס)

"זה עוד אחד מהמשחקים שאנחנו יכולים לקחת בהם נקודות ולברוח כמה שיותר מהר מהתחתית, בדיוק כמו נגד הפועל ירושלים. הניצחון היה חשוב, אין מקום לטעויות ולאיבוד נקודות. אנחנו נלחמים על הדבר הכי חשוב שלנו שהוא להישאר בליגה ואנחנו צריכים לעשות הכול כדי לחזור עם שלוש נקודות", אמר המאמן שי ברדה.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, שי בן דוד, נמניה ליוביסבלייביץ', בילאל שאהין, יאו אקה (אופיר בנבנישתי), כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, פרננדו פאצ'קו, יאיר מרדכי ואדריאן אוגריסה.

