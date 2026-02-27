מכבי חיפה מול הפועל ת"א: ה-11 המשוערים למחזור

המחזור ה-25 והלפני אחרון של העונה הסדירה בליגת העל יחל מחר ב-15:00 כשבית"ר ירושלים תארח את עירוני טבריה, ויביא עמו מספר משחקים מסקרנים, כשמכבי תל אביב תתארח אצל הפועל חיפה בסמי עופר בשבת ב-19:30, הפועל באר שבע תארח את הפועל פתח תקווה בראשון ב-20:15 ובמשחק המרכזי הפועל תל אביב תארח את מכבי חיפה בבלומפילד בשני ב-20:30.

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים בלבד ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של קבוצות ליגת העל והליגה הספרדית מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

ההרכב המשוער של ברצלונה לוויאריאל (צילום מסך)

בית"ר ירושלים - עירוני טבריה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, נאנא אנטווי, בריאן קראבלי, לוקה גדראני, גרגורי מורוזוב, ירדן כהן, בוריס אינו, ירין לוי, עדי יונה, ירדן שועה וחסונד גונזאלס.

ההרכב המשוער של עירוני טבריה: עידו שרון, ווהיב חביבאללה, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, ניב גוטליב וסטניסלב בילנקי.

ייעדרו: דוד קלטינס, פיטר מייקל ודניאל גולאני (פצועים).

ימשיך בכושר הנפלא מהמחזור הקודם? ירדן שועה (רועי כפיר)

מ.ס אשדוד - מכבי נתניה (שבת, 17:30)

ההרכב המשוער של מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצ'קי, חמודי עאמר (עמית דנציגר), איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, מאור ישירלמק, אריאל מנדי, ויקטור אוצ'אי, קארים קימבידי, שליו הרוש (נועם מוצ'ה), יוג'ין אנסה ואיילון אלמוג.

ייעדרו: טום בן זקן, אדיר לוי, רועי גורדנה, אבישי כהן, איליי טמם (פציעות).

ההרכב המשוער של מכבי נתניה: ניב אנטמן, כארם ג'אבר, באקארי קונאטה, דניס קוליקוב, עמית כהן (רותם קלר), עזיז אוואטרה, באסם זערורה, וילאן סיפריאן (מאור לוי), הריברטו טבארש, עוז בילו ו-ווילסון האריס (מתיאוס דאבו).

ווילסון האריס (חגי מיכאלי)

מכבי בני ריינה - הפועל ירושלים (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של בני ריינה: ליאור גליקליך, מילאדין סטבנוביץ’, איאד אבו עביד, עאיד חבשי, אנטוניו ספר, עבדאללה ג'אבר, עיליי אלמקייס, מוחמד שכר, כריסט טיהי, איאד חלאילי ו-ויטאלי דמשקאן.

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, הראל שלום, יונתן ליש, דויד דומג'וני, עומר אגבדיש, תמיר חיימוביץ', אווקה אשטה, מתן חוזז (נדים ורסאנה), גיא בדש (אוהד אלמגור), אנדרו אידוקו ומרקו רקוניאץ'.

ג'ון אוטומאו בספק.

איאד חלאילי (חג'אג' רחאל)

הפועל חיפה - מכבי תל אביב (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: יואב ג'ראפי, סאנה גומז, איוואן קריצ'אק, דריו זופאריץ', תמיר ארבל, סנדרו אלטונשווילי, נאור סבג, סער פדידה, אנדריאה רדולוביץ', לירן רוטמן ואלון תורג'מן.

ייעדרו: דור מלול (צהובים) רוי נאווי (פצוע).

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: אופק מליקה, טייריס אסאנטה, עלי קמארה, הייטור, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי, דור פרץ, אמיר סהיטי, הליו וארלה וסייד אבו פרחי (אלעד מדמון).

ייעדרו: רז שלמה וכריסטיאן בליץ' (פצועים).

אמיר סהיטי חוגג (רדאד ג'בארה)

עירוני קריית שמונה - בני סכנין (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, שי בן דוד, נמניה ליוביסבלייביץ', בילאל שאהין, יאו אקה (אופיר בנבנישתי), כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, פרננדו פאצ'קו, יאיר מרדכי ואדריאן אוגריסה.

ייעדרו: אביב אברהם (פציעה), עלי מוסה (צהובים) וג'ואן חלבי (הרחקה).

ההרכב המשוער של סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, חסן חילו, קרלו ברוציץ', עומר אבוהב, ג'בייר בושנאק, מייקום רודריגס, יוסף מוסטפא, אחמד סלמן וארתור מריניאן.

ייעדר: קדג’ו אנים (צהובים).

אדריאן אוגריסה (חגי מיכאלי)

הפועל באר שבע - הפועל פתח תקווה (ראשון, 20:15)

ההרכב המשוער של הפועל ב”ש: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, אמיר גנאח (זאהי אחמד), איגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: סמיר פרהוד, חמודי כנעאן (פציעות).

ההרכב המשוער של הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, אלכס מוסונדה, איתי רוטמן, שחר רוזן, בוני אמיין, ממאדי דיארה, רועי דוד, צ'אפיוקה סונגה, קליי ומארק קוסטה.

ייעדר: אוראל דגני (פציעה).

קינגס קאנגווה (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב - מכבי חיפה (שני, 20:30)

ההרכב המשוער של הפועל ת”א: אסף צור, מרקוס קוקו, טל ארצ’ל, שיקו, זיו מורגן (דורון ליידנר), אל ים קצנפולסקי (רועי אלקוקין), אנדריאן קראייב, לויזוס לויזו, עמית למקין, סתיו טוריאל, עמנואל בואטנג (עומרי אלטמן).



ייעדרו: מור בוסקילה ודור בנימיני (פציעות), לוקאס פלקאו (הרחקה).

אליניב ברדה וברק בכר (מרטין גוטדאמק)

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי (זוהר זסנו), עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, סדריק דון, נבות רטנר, מנואל בנסון, דולב חזיזה (מיכאל אוחנה) קנג'י גורה וגיא מלמד.

ייעדרו: פייר קורנו ופדראו. קני סייף בספק.