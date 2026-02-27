המנהלת הודיעה על עמדות איפור במחזור הקרוב

מנהלת הליגות לכדורגל הודיעה היום (שישי) כי לרגל חג פורים, ובמטרה להעצים את חוויית הצפייה לכל המשפחה, יופעלו במחזור המשחקים הקרוב, שיחל מחר ויימשך עד יום שני, עמדות איפור חגיגיות בכל מגרשי ליגת העל.

היוזמה, שהפכה כבר למסורת, מאורגנת על ידי מנהלת הליגות ונועדה לחבר בין אווירת החג לבין תרבות העידוד ותאפשר לאוהדים הצעירים והמבוגרים כאחד להגיע למגרש ולהיצבע בצבעי המועדון האהוב עליהם על ידי מאפרים מקצועיים, ללא עלות.

בהתאם לכמות הקהל שצפויה יוצבו בכל אצטדיון מספר עמדות (לקהל הבית והחוץ). סה"כ ייפתחו ברחבי הארץ 24 נקודות שייפתחו כשעתיים לפני שריקת הפתיחה ויפעלו עד לתחילת המשחק. הציבור מוזמן להקדים, להתאפר ולמלא את היציעים בצבע.

כלפון: הכדורגל הוא קודם כל בשביל הקהל והמשפחות

יו"ר מנהלת הליגות, ארז כלפון, אמר: "פורים הוא חג של שמחה וצבע, ואנחנו רוצים להביא את האנרגיה הזו אל תוך האצטדיונים. הכדורגל הוא קודם כל בשביל הקהל והמשפחות, והצבת עמדות האיפור היא דרך נוספת עבורנו להפוך את ההגעה למגרש לחוויה קהילתית וחגיגית לפני ובמהלך המשחק. מדובר בעונה של שבירת שיאי הקהל שממשיך להצביע ברגליים וזאת דרכנו להודות לכולם".