יום שישי, 27.02.2026 שעה 13:26
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%2217-231028פנרבחצ'ה1
66%2491-264029ולנסיה2
64%2386-254528אולימפיאקוס3
62%2401-253429ריאל מדריד4
61%2335-242328הפועל ת"א5
59%2445-260829ז'לגיריס6
59%2479-253429הכוכב האדום7
59%2461-249529ברצלונה8
55%2502-263329מונאקו9
55%2444-248429פנאתינייקוס10
52%2541-255229דובאי11
48%2503-247529אולימפיה מילאנו12
48%2660-259729מכבי ת"א13
45%2444-236229וירטוס בולוניה14
41%2436-233429באיירן מינכן15
36%2573-250628פאריס16
31%2676-252429באסקוניה17
31%2547-232029פרטיזן בלגרד18
31%2458-234429אנדולו אפס19
24%2519-229829ליון וילרבאן20

מכבי תארח את הטורקיות בסרביה, הפועל בסופיה

היורוליג הודיעה רשמית שהצהובים ישחקו נגד פנרבחצ'ה ואנדולו ב-24.3 ו-2.4 בהתאמה באולם אלכסנדר ניקוליץ', הפועל מול אלופת אירופה ב-7.4 בבולגריה

|
וסיליה מיציץ' ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
וסיליה מיציץ' ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

המשחקים ביורוליג אמנם חזרו לישראל ועדיין מרחף כאן הערפל בכל מה שקשור לאיראן שמסכן את הכל, אבל בכל מקרה גם בשובם של המפגשים לכאן היה די ברור שהקבוצות הטורקיות לא יגיעו לכאן. כעת זה הפך לרשמי, כשהיום (שישי) ביורוליג הודיעו על המיקומים הסופיים.

הליגה הטובה באירופה הודיעה שהמשחק בין מכבי ת”א לפנרבחצ’ה במחזור ה-33 ייערך בסרביה ב-24.3, כאשר שני מחזורים לאחר מכן, ה-35, הצהובים ישחקו נגד אנדולו אפס באותה מדינה, באולם אלכסנדר ניקוליץ’, ושהמשחק הזה זז מה-1.4 ל-2.4.

בנוסף, גם להפועל תל אביב יש עוד משחק אחד נגד קבוצה טורקית והיא פנרבחצ’ה, כאשר המשחק הזה יתקיים ב-7 באפריל וישוחק באולם בסופיה, אותו אולם בו מחזיקת היורוקאפ אירחה העונה עד חזרת המשחקים, למעט מעבר קצר לאולם אחר בבולגריה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */