יום שישי, 27.02.2026 שעה 13:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

חודדה: למדנו מהמשחקים הקודמים נגד בית"ר

עירוני טבריה יוצאת מחר (15:00) לטדי: "חייבים להיות בריכוז שיא מההתחלה ולעשות אפס טעויות". גוטליב חוזר מהשעיה. גולאני, מייקל וקלטינס פצועים

|
אלירן חודדה (שחר גרוס)
אלירן חודדה (שחר גרוס)

עירוני טבריה תגיע מחר (שבת, 15:00) לאצטדיון טדי, למפגש מול בית''ר ירושלים, כשהיא זוכרת היטב את הסיבוב הקודם, בו הובסה 5:0 בבראל, על ידי הקבוצה של ברק יצחקי (הקבוצות נפגשו גם בגביע, כשבועיים אחרי כן ואז הירושלמים ניצחו 2:1). 

בטבריה שומעים מן הסתם גם את הרחשים והפרסומים על עסקת טיעון כזאת או אחרת והצוות מנסה לפקס את השחקנים להתרכז במשחק בלבד. "בית"ר הראתה, גם בסיבוב הקודם נגדנו וגם בשבוע שעבר, מה היא מסוגלת לעשות ואנחנו חייבים להיות בריכוז שיא מההתחלה ולעשות אפס טעויות, אם אנחנו רוצים לצאת מטדי עם משהו", אמרו במועדון. 

ניב גוטליב, שנעדר בשבוע שעבר, עקב צבירת חמישה כרטיסים צהובים, חוזר לסגל וצפוי לפתוח במקום איתמר שבירו. מי שייעדרו הם דניאל גולאני, פיטר מייקל ודוד קלטינס הפצועים. 

איתמר שבירו. צפוי לחזור לספסל (חגאיתמר שבירו. צפוי לחזור לספסל (חג'אג' רחאל)

המערך הצפוי

אלירן חודדה צפוי להמשיך במערך של שלושה בלמים, כפי ששיחק נגד ריינה,  כאשר רון אונגר יהיה הבלם לצד אונדרז' באצ'ו וסמביניה ו-ווהיב חביבאללה יפתח בכנף הימנית. 

מאמן הקבוצה אמר לקראת ההתמודדות: "התכוננו היטב למשחק. ברור לכולנו שמשחק נגד בית''ר בטדי תלוי קודם כל בהם. למדנו את הלקחים מהמשחקים הקודמים ונבוא מוכנים". 

ההרכב המשוער: עידו שרון, ווהיב חביבאללה, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מוחמד אוסמן, גיא חדידה, ניב גוטליב וסטניסלב בילנקי.

