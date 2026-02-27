ז'רמי מתייה חשף בריאיון: אני מתמודד עם דיכאון

לפעמים, מעבר לאור הזרקורים, כדורגלנים מתמודדים עם קשיים לא פשוטים. זה קורה במיוחד בחיים של אחרי הפרישה, וכך גם מצבו של ז’רמי מתייה, אקס ברצלונה ו-ולנסיה, שלפני כמה חודשים אף נצפה עובד בחנות ספורט סמוך למרסיי וכעת משתף שהוא מתמודד עם דיכאון

הצרפתי סיפר בריאיון כי בזכות חבר שעמו שיחק במחלקת הנוער של סושו, הצליח לצאת מהבית ולמצוא עבודה ב’אינטרספורט’ לאחר כמה חודשים שבהם סבל מבעיות בריאות נפשיות. הוא ידע שהוא רוצה קצת לצאת מהבית, שכן במשך תקופה לא עשה דבר. "בשיחה בינינו הוא אמר לי: 'יש משרה פנויה'", סיפר.

בקיץ האחרון עובר אורח הבחין במתייה עובד, והתמונה הפכה לוויראלית, מה שהביא אנשים רבים להגיע לחנות רק כדי להצטלם עם הצרפתי ולהנציח את הרגע. אנשים מסביבתו ביקשו ברשתות החברתיות לכבד את פרטיותו של שחקן העבר של ספורטינג ליסבון, המועדון שבו פרש, ולאפשר לו לעבוד בשקט.

ז'רמי מתייה ב-2025 וב-2015 (רויטרס, טוויטר)

הזמן בברצלונה

התקופה הכי זכורה של הבלם בקריירה הייתה כמובן במדי ברצלונה, שם שיחק בין 2014 ל-2017 ואף היה שותף לזכייתם האחרונה של הקטלונים בליגת האלופות, עם לואיס אנריקה כמאמן ועם ה-MSN (ליאו מסי, לואיס סוארס וניימאר) האגדיים בחוד ההתקפה.