ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

דיווח: בלייקני חשוד מרכזי בפרשת ההימורים

עיתונאי עצמאי ונחשב בארה"ב עשה תחקיר ופרסם שכוכב הפועל ת"א הוזכר לכאורה כמי שסייע בגיוס שחקנים וכונה במסמכים כ"חשוד מספר 1". ב-FBI מעורבים

|
אנטוניו בלייקני (אורן בן חקון)
אנטוניו בלייקני (אורן בן חקון)

חשדות חמורים בארה"ב: העיתונאי העצמאי המוערך פאבלו טורה חשף היום (שישי) פרטים חדשים בפרשת החשד להטיית משחקי NBA סביב טרי רוז'ייר, כשבמרכז הדיווח ניצב גם שמו של שחקן הפועל תל אביב, אנטוניו בלייקני. יש לציין שבלייקני לא הורשע.

על פי הפרסום, בלייקני הוזכר לכאורה במסגרת החקירה כמי שסייע בגיוס שחקנים למעורבות אפשרית בהטיית משחקים, ואף כונה במסמכים שנחשפו בפני חבר מושבעים גדול "Co-Conspirator No. 1". שמו, כך נטען, לא פורסם בפומבי אך הופיע בחומרי החקירה שהוצגו במסגרת ההליך. בשבוע הקרוב צפוי להתקיים דיון נוסף שעשוי להביא להתפתחויות משמעותיות בפרשה.

עוד דווח כי נמצאו לכאורה ראיות לקשר בין בלייקני לבין מרווס פיירלי, הנחשב לאחד החשודים המרכזיים. לפי הטענות, פיירלי הוא זה שקיבל מרוז'ייר הודעה על יציאה מוקדמת ממשחק בשל פציעה, אירוע שעורר חשד בנוגע לדפוסי הימורים חריגים. בנוסף נטען כי בוצעו העברות כספים מבלייקני לפיירלי, ואף קיים תיעוד מצולם של השניים חוגגים יחד זכייה בהימור.

איטודיס: ״אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו״

ב-FBI מעורבים: “מקורות האכיפה מצביעים עליו כמרכזי”

טורה ציין כי לפי מקורותיו נעשה שימוש בבלייקני ובשחקנים נוספים כבר בתקופתו בליגה הסינית, עוד לפני ניסיונות דומים לכאורה בארצות הברית. בלייקני עצמו בחר שלא להגיב לפניית הפודקאסט של טורה. במקביל, שמו של השחקן נקשר גם לפרשה נוספת, במסגרתה הוא חשוד לכאורה בקבלת 200 אלף דולר במזומן מפיירלי בתמורה למכירת משחקים בליגה הסינית ובכדורסל המכללות. יודגש כי מדובר בשתי חקירות נפרדות, כאשר הפרשה הקשורה לרוז'ייר נחקרת על ידי ה-FBI.

לדברי טורה: "מדובר בשם מרכזי שנשאר מתחת לרדאר. בכתב האישום הוא הוגדר כשחקן מזדמן ב-NBA, אך מקורות באכיפת החוק מצביעים עליו כאחד השמות הבולטים במסמכים". למרות זאת, בלייקני ממשיך בפעילותו המקצועית כרגיל.

