"אנחנו בתקופה של התרוממות, הקהל דוחף אותנו"

ללא רוי נאווי הפצוע ודור מלול המוצהב, אותם יחליפו ב-11 סער פדידה ותמיר ארבל, הפועל חיפה קיימה את האימון המסכם שלה לקראת משחקה מחר (שבת, 19:30) מול מכבי תל אביב. 5,000 אוהדים של הצהובים אמורים להגיע לסמי עופר ובהפועל חיפה מקווים לראות כמות יפה של אוהדים הקבוצה שידחפו את השחקנים לניצחון שיצביע על המשך המגמה החיובית משני המשחקים האחרונים.

מאמן הפועל חיפה, חיים סילבס, התייחס למשחק: "מכבי תל אביב קבוצה מצוינת. אנחנו בתקופה של התרוממות עם קהל שדוחף אותנו ונותן לנו רוח גבית, אנחנו מתרגשים לקראת משחק הבית מחר ונבוא במטרה לקחת את הנקודות. אנחנו ממשיכים לעבוד קשה ומדויק כדי לשפר כל שחקן ושחקן. מקווים לעשות הכל לתת לקהל שלנו גאווה".

לפני המשחק יתקיים טקס לאקסים שעזבו את הקבוצה בקיץ האחרון ועברו לשורות האלופה, איתמר נוי ונועם בן הרוש.

הרכב משוער: יואב גראפי, תמיר ארבל, איוואן קריצ'אק, דריו ז’ופאריץ', סאנה גומס, סנדרו אלטונשווילי, נאור סבג, סער פדידה, אנדריה רדולוביץ', לירן רוטמן ואלון תורג'מן.