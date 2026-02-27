יום שישי, 27.02.2026 שעה 11:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"אנחנו בתקופה של התרוממות, הקהל דוחף אותנו"

מאמן הפועל חיפה, חיים סילבס, לקראת מכבי ת"א מחר ב-19:30: "באים לקחת את הנקודות ולתת לאוהדים גאווה". ארבל ופדידה יחליפו את נאווי ומלול בהרכב

|
חיים סילבס (מרטין גוטדאמק)
חיים סילבס (מרטין גוטדאמק)

ללא רוי נאווי הפצוע ודור מלול המוצהב, אותם יחליפו ב-11 סער פדידה ותמיר ארבל, הפועל חיפה קיימה את האימון המסכם שלה לקראת משחקה מחר (שבת, 19:30) מול מכבי תל אביב. 5,000 אוהדים של הצהובים אמורים להגיע לסמי עופר ובהפועל חיפה מקווים לראות כמות יפה של אוהדים הקבוצה שידחפו את השחקנים לניצחון שיצביע על המשך המגמה החיובית משני המשחקים האחרונים.

מאמן הפועל חיפה, חיים סילבס, התייחס למשחק: "מכבי תל אביב קבוצה מצוינת. אנחנו בתקופה של התרוממות עם קהל שדוחף אותנו ונותן לנו רוח גבית, אנחנו מתרגשים לקראת משחק הבית מחר ונבוא במטרה לקחת את הנקודות. אנחנו ממשיכים לעבוד קשה ומדויק כדי לשפר כל שחקן ושחקן. מקווים לעשות הכל לתת לקהל שלנו גאווה".

לפני המשחק יתקיים טקס לאקסים שעזבו את הקבוצה בקיץ האחרון ועברו לשורות האלופה, איתמר נוי ונועם בן הרוש.

הרכב משוער: יואב גראפי, תמיר ארבל, איוואן קריצ'אק, דריו ז’ופאריץ', סאנה גומס, סנדרו אלטונשווילי, נאור סבג, סער פדידה, אנדריה רדולוביץ', לירן רוטמן ואלון תורג'מן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */