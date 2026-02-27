יום שישי, 27.02.2026 שעה 21:31
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
260-1001קרואטיה1
264-911יוון2
271-931טורקיה3
262-831פורטוגל4
269-891גרמניה5
280-971צ'כיה6
263-791צרפת7
279-921אוקראינה8
278-901פולין9
264-741ספרד 10
278-861הולנד11
282-891הונגריה12
276-811איסלנד13
286-901סרביה14
293-941אסטוניה15
288-891ליטא16
194-931סלובניה17
189-881בריטניה18
190-861שוויץ19
181-761איטליה 20
189-821פינלנד21
186-781לטביה22
174-641דנמרק23
190-781אוסטריה24
192-791גאורגיה25
179-631בלגיה26
197-801שבדיה27
189-691ישראל28
183-621מונטנגרו29
193-711בוסניה30
191-641רומניה31
1100-601קפריסין32

רבע 2, 03:41: ישראל - קפריסין 19:44

מוקדמות מונדובאסקט, מחזור 3: פתיחה חזקה לחבורה של בית הלחמי, שעלתה ליתרון דו ספרתי מהיר בהובלת קארינגטון ואריאל נגד הנבחרת החלשה של הבית

|
ים מדר (IMAGO)
ים מדר (IMAGO)

נבחרת ישראל עדיין חולמת על העפלה לגביע העולם ב-2027, אבל בינתיים המאזן שלה עומד על שני הפסדים ואפס ניצחונות. אריאל בית הלחמי והשחקנים שלו מנסים להשיג ניצחון ראשון בקמפיין בשעה זו, כשהם מארחים את נבחרת קפריסין, דווקא באי השכן.

אמנם משחקי היורוליג חזרו לכאן, אבל כל מה שבמסגרת של פיב”א לא וישראל נאלצת לארח את קפריסין בקפריסין. המפגש קורה גם בשיאו של מחזור יורוליג ובית הלחמי מתמודד עם לא מעט קשיים, אבל הוא יודע שבשביל להמשיך לחלום הוא חייב לנצח את שני המפגשים השבוע נגד הנבחרת מהאי השכן.

ישראל הפסידה בשני המשחקים הראשונים בקמפיין כאמור, גם לנבחרת גרמניה וגם לנבחרת קרואטיה. גם קפריסין הפסידה בשני המשחקים הללו ושתי הנבחרות חולקות מאזן של 2:0. בשביל לעבור לסיבוב השני במוקדמות, ישראל צריכה לסיים באחד משלושת המקומות הראשונים בבית.

עם זאת, המאזן חשוב כי כל נבחרת ממשיכה לסיבוב הבא עם המאזן שלה, כך שלכל משחק יש משמעות. כרגע זה חלון אחד לפני האחרון בסיבוב הראשון, כאשר האחרון יהיה ביולי 2026. בסגל של בית הלחמי למשחק: נועם יעקב, בר טימור, ים מדר, קאדין קרינגטון, אדם אריאל, חואקין שוכמן, גיא פלטין, נתנאל ארצי, עוז בלייזר, יותם חנוכי, אילי דולינסקי ועידן זלמנסון.

רבע ראשון

יותם חנוכי בחימום (איגוד הכדורסל)יותם חנוכי בחימום (איגוד הכדורסל)
נתנאל ארצי בחימום (איגוד הכדורסל)נתנאל ארצי בחימום (איגוד הכדורסל)

חמישיית נבחרת ישראל: נועם יעקב, קאדין קרינגטון, אדם אריאל, עוז בלייזר ועידן זלמנסון.

חמישיית נבחרת קפריסין: פיליפוס טיגקאס, סטפנוס טיגקאס, פניותיוס פאבלידיס, מיכאליס קומיס וניקולאוס סטייליאנו.

זלמנסון קלע שלשה מהירה, וקארטינגטון קלע שש נקודות רצופות בדרך לפתיחה טובה עבור ישראל. הריצה המשיכה עם אדם אריאל שקבע יתרון דו ספרתי אחרי פחות מחמש דקות.

/* LAST / NEXT ROUNDs */