בהפועל ב"ש נערכים ללחץ: יודעים שהפער יקטן

בהפועל באר שבע ממשיכים היום (שישי) את ההכנות לקראת המשחק הגורלי נגד הפועל פתח תקווה ביום ראשון הקרוב. "זה משחק עונה מבחינתנו, הפסד יכול לעלות לנו במקום הראשון", אמר אחד השחקנים.

מאמן הקבוצה רן קוז'וק העביר לשחקנים באסיפה ארוכה מאוד שערך אתמול את הדגשים לקראת המשחק נגד המלאבסים. המאמן הזהיר מהתקפות המעבר של פתח תקווה והדגיש שאם יתנו את המרווחים, הם יענישו בכל הזדמנות. ג'יבריל דיופ חזר מפציעה קלה בקרסול והוא צפוי לפתוח לצד אור בלוריאן. מיגל ויטור חזר מדלקת גרון וכפי שהדגיש קוז'וק, הוא יחזור לסגל.

נערכים ללחץ אפשרי

במועדון נערכים מנטלית לכך שבית"ר ירושלים (15:00) ומכבי תל אביב (19:30) יצמקו מהם מחר את הפער. "המשחקים שלנו הרבה יותר קשים מאלו שנותרו לבית"ר, אבל אנחנו לא מתעסקים בזה. נערכים ששתיהן ילחיצו ושהפער יקטן, אנחנו צריכים להתרכז רק בעצמנו. ההפרש ישתנה לכאן או לכאן הרבה פעמים בפלייאוף", אמרו במועדון.