יום שישי, 27.02.2026 שעה 15:17
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5125-5624מכבי פ"ת1
4028-3624מכבי הרצליה2
3726-3524הפועל ר"ג3
3726-3424הפועל ראשל"צ4
3429-3324מ.ס קריית ים5
3437-3724הפועל כפר שלם6
3231-2824הפועל כפ"ס7
3231-2524הפועל רעננה8
3133-2824בני יהודה9
3030-3124מ.ס כפר קאסם10
2842-2724הפועל עפולה11
2736-2724עירוני מודיעין12
2644-4024מכבי יפו13
2632-2524הפועל עכו14
2437-3024הפועל נוף הגליל15
2331-2624הפועל חדרה16

דקה 17: הפועל ר"ג - הפועל ראשל"צ 0:0

ליגה לאומית, מחזור 25: קרב לוהט בין 2 קבוצות עם אותו מספר נקודות. מי תתקדם מעל השנייה? במקביל: מכבי פ"ת - עפולה 0:0, בני יהודה - מודיעין 0:0

|
דניאל וורקו (חגי מיכאלי)
דניאל וורקו (חגי מיכאלי)

אנחנו נכנסים לרגע האמת של העונה בכל אירופה וגם כאן בישראל, כשבמחזור ה-25 של הליגה הלאומית מתרחש בשעה זו. במוקד, הפועל רמת גן מארחת את הפועל ראשון לציון ומכבי פתח תקווה פוגשת את הפועל עפולה. בנוסף, בני יהודה מול עירוני מודיעין, הפועל רעננה מתארחת אצל מכבי יפו והפועל עכו נגד הפועל נוף הגליל.

הפועל רמת גן – הפועל ראשל”צ 0:0

קרב לוהט בין שתי קבוצות שנמצאות במקום השלישי והרביעי עם אותו מספר נקודות ורוצות לעלות לליגת העל. מצד אחד, האורדונים מגיעים אחרי ארבעה משחקים רצופים ללא הפסד ו-0:0 במחזור האחרון בעשרה שחקנים מול מכבי הרצליה ומהצד השני, הכתומים עם רצף דומה, אך הם הצליחו לצאת עם ידם על העליונה בשבוע שעבר עם 0:2 גדול על הפועל כפר סבא.

מכבי פתח תקווה – הפועל עפולה 0:0

החבורה של נועם שהם מוליכה את הטבלה בגאון וכבר הבטיחה את מקומה בפלייאוף העלייה, אך היא מגמגמת ולאחרונה על כל משחק אותו היא מנצחת, היא מסיימת בתיקו בבא אחריו, כולל שוויון מול בני יהודה במחזור האחרון. מהצד השני, הצפוניים מגיעים אחרי שהובסו 5:0 מול יפו בשבוע שעבר ויודעים שיש להם עוד סיכוי להתברג גם בפלייאוף העלייה ולברוח מהתחתית.

בני יהודה – עירוני מודיעין 0:0

רגע האמת עבור הזהובים. כשלא נשאר עוד הרבה לעונה הסדירה, הקבוצה משכונת התקווה מבינה שאם היא רוצה להשאיר את חלומות העלייה בחיים, היא צריכה לצבור כמה שיותר נקודות ולתפוס מומנטום, וזה מתחיל היום. מהצד השני, גם האורחת לא רחוקה ממנה אך היא גם מאוד קרובה לתחתית, ותנסה להשיג נקודות קריטיות.

מכבי יפו – הפועל רעננה 0:0

היפואים רשמו שתי תוצאות מטורפות בשני המחזורים האחרונים, כשסיימו בתיקו 4:4 עם בני יהודה ואז הביסו 0:5 את הפועל עפולה בחוץ. המארחת יודעת שהיא מסובכת בתחתית ו-3 נקודות היום יהיו יקרות מפז. בצד השני של המתרס, האורחת נמצאת במרכז הטבלה ומגיעה אחרי שני ניצחונות, כך שהיא רוצה להמשיך במומנטום החיובי.

הפועל עכו – הפועל נוף הגליל 0:0

קרב תחתית לוהט במיוחד בין שתי צפוניות. מצד אחד, המארחת מגיעה במומנטום שלילי במיוחד עם ארבעה הפסדים רצופים וחייבת להתחיל להתאושש בדחיפות, כשמהצד השני האורחת לא הפסידה בשני המחזורים האחרונים ולא מתכוונת לעשות את זה היום.

