ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"יהיה לא פשוט לשבור את ההגנה של סילבס"

מכבי ת"א נערכת להפועל חיפה מחר ב-19:30 ועבדה על דרכים לפרוץ את המשחק הסגור של היריבה. אבו פרחי מתוכנן לפתוח, מעל ל-5,000 אוהדים יגיעו לכרמל

|
האימון של מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
האימון של מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב תגיע מחר (שבת, 19:30) לאצטדיון סמי עופר שם תפגוש את הפועל חיפה, מחזור אחד לפני מחזור הסיום של העונה הסדירה. מעל ל-5,000 אוהדים צהובים יגיעו לתמוך באלופה שרוצה להמשיך את המומנטום החיובי תחת המאמן הנורבגי, רוני דיילה, שצבר עד כה 10 מ-12 נקודות אפשריות. 

השאלה המרכזית לאורך השבוע הייתה מצבם של שני החלוצים, סייד אבו פרחי ויונס מלדה, שנפצעו במשחק האחרון מול מ.ס אשדוד, ואם לא יהיו הפתעות אחרי האימון המסכם היום, שניהם יהיו בסגל למשחק כאשר אבו פרחי מתוכנן לפתוח. רק במקרה של כאבים או רגישות שתעורר חשש בנוגע לשיתופם, מי שיתפוס את המקום בחוד הוא אלעד מדמון. 

המאמן והצוות שלו המשיכו לעבוד השבוע על הפן המנטלי כדי לשמר אווירה חיובית באימונים, ובצד המקצועי עבדו על מציאת פתרונות למשחק הסגור של הפועל חיפה. בצוות המקצועי אמרו לקראת המשחק: "יהיה לא פשוט לשבור את ההגנה של חיים סילבס. ראינו מה הוא עשה הגנתית מאז שלקח את התפקיד בהפועל חיפה והשיפור שם הוא בעיקר הודות למשחק הגנה קשוח מאוד". 

דיילה: ״הפועל חיפה? הכל תלוי בנו״

בליץ’ ייעדר, לדיילה נחסך “כאב ראש”

כריסטיאן בליץ', שמתמודד עם כאבים בגבו ועדיין לא נמצא פתרון רפואי שיקל עליו, ימשיך להיעדר וכמוהו גם רז שלמה. כתוצאה מהיעדרותו של בליץ', לדיילה לפחות נחסך "כאב הראש" הנוגע לאיזה שחקן זר להשאיר מחוץ לסגל מבין שמונת השחקנים הזרים שלו. קרווין אנדרדה, שאכזב במשחק מול אשדוד והוחלף במחצית לא אמור לשמור על מקומו בהרכב, אך שאר ששת הזרים של הצהובים אמורים לפתוח.

הרכב משוער: אופק מליקה, טייריס אסאנטה, מוחמד עלי קמארה, הייטור, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי, דור פרץ, אמיר סהיטי, הליו וארלה וסייד אבו פרחי (אלעד מדמון).

