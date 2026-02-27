ריאל מדריד נגד מנצ'סטר סיטי, פ.ס.ז' מול צ'לסי

הנה זה מגיע. אחרי שסיימנו את שלב הליגה ושלב הפלייאוף של ליגת האלופות ונקבעו כל העולות, היום (שישי) התרחשה בניון שבשווייץ הגרלת שמינית גמר ליגת האלופות, אשר קבעה לנו מה יהיו המפגשים אותם נקבל בחודש מרץ במפעל הבכיר ביותר באירופה.

כזכור, שמונה הראשונות בשלב הליגה עלו אוטומטית לשמינית הגמר, כאשר כל אחת מהן הייתה יכולה לקבל אחת משתי אופציות ידועות, והיתרון שלהן הוא שהן יארחו את משחק הגומלין. בנוסף, המסלול כולו עד לגמר שייערך בבודפשט גם כן יקבע היום, כך שנוכל לדעת את כל האופציות שיש לנו עד אז. משחקי שמינית הגמר יתקיימו ב-10/11 במרץ, כשהגומלין יהיה ב-17/18 במרץ.

תוצאות ההגרלה

פ.ס.ז’ – צ’לסי

ריאל מדריד – מנצ’סטר סיטי

ניוקאסל – ברצלונה

בודה גלימט – ספורטינג ליסבון

גלאטסראיי – ליברפול

אטאלנטה – באיירן מינכן

אתלטיקו מדריד – טוטנהאם

באיירן לברקוזן – ארסנל