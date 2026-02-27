יום שישי, 27.02.2026 שעה 10:19
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 26-27
105-124פלמייראס1
102-64סאו פאולו2
73-54קורינתיאנס3
72-43באהיה4
74-54פלומיננזה5
73-44אתלטיקו פארננסה6
73-34ברגנטינו7
68-84גרמיו8
56-83צ'פוננזה9
55-63מיראסול10
44-43פלמנגו11
48-64סאנטוס12
36-73בוטאפוגו13
37-43ויטוריה14
38-64רמו15
28-64אתלטיקו מיניירו16
26-34אינטרנסיונל17
29-44קרוזיירו18
16-34ואסקו דה גמה19

צמד גדול לניימאר: לפני שבוע הייתי הגרוע בעולם

הכוכב אותת לאנצ'לוטי כשנתן 1:2 לסנטוס על ואסקו וסתם פיות: "אמרו שאני צריך לפרוש, פתאום אני הכי טוב, ה-10, מונדיאל". וגם: ההקדשה לוויניסיוס

|
ניימאר חוגג (IMAGO)
ניימאר חוגג (IMAGO)

נבחרת ברזיל כמו תמיד ללא ספק היא בין המועמדות לזכות במונדיאל הקרוב, אבל סימן השאלה הכי גדול בקרב על חובב כדורגל בין אם ברזילאי או מקומי לגבי הנבחרת זה האם נראה את ניימאר בטורניר הגדול. בינתיים, הכוכב לא אמר נואש והלילה (בין חמישי לשישי) כבש צמד גדול ב-1:2 של סנטוס על ואסקו.

ניימאר שיחק את כל 90 הדקות וכבש את השער הראשון של קבוצתו כעבור 25 דקות, ואחרי שהיריבה השוותה לפני המחצית הוא השיב את ההובלה לסנטוס בדקה ה-61. זה היה הניצחון הראשון של סנטוס אחרי ארבעה משחקים, הרבה בזכותו של הכוכב הברזילאי שלה.

בסיום המשחק ניימאר התראיין: “מונדיאל? לפני שבוע אמרו שאני השחקן הגרוע בעולם. אני אפילו חושב שבמשחק הקודם הייתי טוב יותר מהיום, אבל כבשתי צמד אז זה מה שחשוב. ככה זה כדורגל, יום אחד אתה הכי גרוע בעולם, לא שייך וצריך לפרוש, יום אחרי אתה כובש צמד ואתה הכי טוב, חייב להיות במונדיאל, אתה ה-10. אני חי יום אחרי יום, עובד קשה ומנסה לשמור על כושר טוב”.

ניימאר מחויך (IMAGO)ניימאר מחויך (IMAGO)

ההקדשה לוויניסיוס

על החגיגה החדשה בה רקד: “הריקוד הקטן היה עבור ויניסיוס. דיברתי איתו, אמרתי לו שאם הוא יכבוש בגומלין נגד בנפיקה בברנבאו, הוא צריך לחגוג באותה צורה. אם אני הייתי כובש, הייתי עושה את אותו הדבר, אמרתי לו את זה עוד בפורטוגל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */