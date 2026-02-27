דריכות שיא בריינה, חבשי ואבו עביד יפתחו כבלמים

כאשר היא סוחבת על גבה את כל ליגת העל עם 11 נקודות בלבד במאזנה ופער של 12 נקודות מאשדוד שמעל הקו האדום, בבני ריינה יודעים היטב שאם מחר הקבוצה לא תנצח את הפועל ירושלים, שגם היא נמצאת מתחת לקו האדום אפשר יהיה להרים דגל לבן ולהתכונן לחזרה לליגה הלאומית.

לריינה ניתנו יותר מפעם אחת הזדמנויות לנסות ולצמצמם את הפער מהקו האדום, אבל בכל ההזדמנויות הקבוצה בעטה בדלי של עצמה וצברה עוד ועוד הפסדים שהחמירו את מצבה.

המאמן ליאור ראובן יחזיר להרכב את מילאדין סטבאנוביץ', שחוזר מהרחקה, על חשבונו של איאד חוטבא. מי שישחקו במרכז ההגנה הם עאיד חבשי ואיאד אבו עביד. ההתלבטות העיקרית של ראובן היא בין מוחמד שכר לווירג'יל פינסון.

הרכב משוער: ליאור גליקליך, מילאדין סטבאנוביץ’, איעד אבו עביד, עאיד חבשי, עבדאאלה ג'אבר, כרייסט טייהי, עילאי אלמקייס, מוחמד שכר (וירג’יל פינסון), אנטוניו ספר, איאד חלאילי ו-ויטאלי דמשקאן.