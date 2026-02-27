יום שישי, 27.02.2026 שעה 09:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

האוהדים קבעו: רוב מוחץ להמשך דרכו של בכר

סקר ענק של ONE חושף: למרות ההתלבטויות בתוך המועדון, הקהל הירוק לא רואה אף מועמד אחר מלבד המאמן הנוכחי. ומי המועמד המוביל אחריו? כל הנתונים

|
ברק בכר מחוייך (עמרי שטיין)
ברק בכר מחוייך (עמרי שטיין)

בזמן שבצד הניהולי של מכבי חיפה טרם התקבלה החלטה סופית לגבי זהות המאמן בעונה הבאה, נראה שבקרב הקהל הירוק אין סימני שאלה. סקר שנערך באתר ONE בדק מי האיש הנכון להוביל את הקבוצה מהכרמל, והתוצאות חד משמעיות.

על רקע הדיווחים כי לא כל הגורמים במועדון תמימי דעים לגבי המשך העסקתו של ברק בכר, למרות ההערכה המקצועית הרבה לה הוא זוכה, אלפי גולשים הביעו את עמדתם.

התוצאות באחוזים: בכר מעל כולם

מתוך המשיבים לסקר, רוב מוחץ וחסר תקדים של 78.1% קבע בצורה נחרצת כי רק ברק בכר צריך לאמן את מכבי חיפה בעונה הבאה. לעומת זאת, רק 5.8% מהמשיבים סבורים כי המאמן הנוכחי אינו צריך להמשיך בתפקידו.

כאשר בוחנים את האופציות החלופיות שעלו בסקר, הנתונים מתפזרים כך:

רן קוז'וק, מאמן הפועל ב"ש – 4.7% מהקולות.

עומר פרץ, מאמן הפועל פ"ת – 3.9% מהקולות.

ברק יצחקי, מאמן בית"ר ירושלים – 2.6% מהקולות.

אף אחד מהשמות/מאמן אחר – 4.9% מהמשתתפים סבורים כי יש לחפש דמות אחרת על הקווים.

רן קוזרן קוז'וק. פחות מ-5 אחוז (רדאד ג'בארה)

הנתונים מוכיחים כי למרות הערפל סביב עתיד המאמן במועדון, בסיס האוהדים נותר נאמן למאמן שהביא לו בעבר הישגים חסרי תקדים, רואה בו כאיש הבלעדי שצריך להוביל את המערכת גם בשנה הבאה ומאמין שהוא המאמן המתאים להחזיר את הקבוצה למסלול המאבק על תואר האליפות. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */