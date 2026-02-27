יום שישי, 27.02.2026 שעה 10:20
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

מצטרף לאופיר רגב ביציע העונה: מרקו לריה הורחק

אירועי המשחק מול הפועל מחנה יהודה, משחק בו לוד נחלה הפסד 5:1, הביאו לאיבוד עשתונות, מה שקבע כי חבר הנהלת לוד מורחק עד ל-31/07, בדומה ליו"ר

|
מרקו לריה ואופיר רגב (יונתן גינזבורג)
מרקו לריה ואופיר רגב (יונתן גינזבורג)

יירכש מגהפון? בלוד, כמו בלוד, אוהבים לעשות רעש. האמוציות מביאות איתן רגעים יפים ולעיתים פחות, בדומה למה שהתרחש מול הפועל מחנה יהודה, במסגרת המחזור ה-22 בליגה ב' דרום א', משחק בו הפסידה הפועל 'בני רגב' לוד בתוצאה 5:1, בביתה. שון מלכה השווה זמנית, לחגיגת השערים של מחנה יהודה היו שותפים פיני מתנה (צמד), יאיר שפונגין, רן אלגרבלי ואמיתי אילן.

על פי דו"ח השופט, סביב הדקה ה-68 להתמודדות, המשחק נעצר למספר דקות נוכח דחיפות בין שני שחקני היריבות ואם לא די בזאת, חבר הנהלה הפועל 'בני רגב' לוד, מרקו לריה, נתן אגרוף למאמן הפועל מחנה יהודה, רמי צבי, מה שגרם לו ליפול לרצפה, בהתאם לכתוב בדו"ח השופט. כל המעורבים ראו כרטיס, בין אם צהוב ובין אם אדום, כפי שפירט השופט, זיד אזברגה.

נוכח האירועים המכוערים, מרקו לריה עלה לדין משמעתי בגין "התנהגות בלתי הולמת", "הפרת סדר" ו"השתתפות בקטטה", כשהדיינים, עו"ד גיא מונין ועו"ד שי ישינובסקי יריב, קבעו כי חבר ההנהלה אשם בשלושת הסעיפים והרחיקו אותו מהמגרשים עד ל-31/07/2026. מעבר לכך, קנסו אותו בסכום כולל של 1,000 שקלים.

בשבוע שעבר, בדיון אחר בעניינה של הפועל 'בני רגב' לוד, עלה לדין היו"ר, אופיר רגב, בגין הסעיפים "העלבת שופט המשחק", "הפרת סדר" ו"התנהגות בלתי הולמת". בשלושת הסעיפים, מצאה לנכון הדיינת, עו"ד וופא זועבי-פאהום, כי אופיר רגב אשם. על כן, הרחיקה אותו מהמגרשים עד ל-31/07/2026 ומעבר לכך, קנסה אותו בסכום כולל של 1,000 שקלים.

ל-ONE ציין אופיר רגב כי לא נשבר הוא וכי הוא הולך עד הסוף. "רגב לא מרים ידיים, רגב לא פראייר. רגב חי. עד מחזור 30 נדבר". מתחילת העונה המועדון ביצע רכש על מנת להחזיר את לוד לליגה א', כשנכון לכרגע את טבלת ליגה ב' דרום א' מוליכה הפועל מחנה יהודה בפער של שש נקודות מלוד, שנמצאת לה במקום השני, שמונה מחזורים לתום עונת 2025/26.

דו"ח השופט

"בדקה 68 הכדור יצא לחוץ לטובת קבוצת הפועל לוד. מספר 18 של הפועל מחנה יהודה. השחקן הטביע את הכדור כדי למנוע משחקני הפועל לוד לחדש את המשחק. לאחר מכן, שחקן מספר 7 של הפועל לוד, שלמה מלכה, דחף בעוצמה את שחקן מספר 18 של הפועל מחנה יהודה. כתוצאה מהדחיפה, השחקן נפל על הדשא".

"האירוע התרחש באזור הספסלים, סמוך לעוזר השופט אשר תבור, אשר המליץ לי להניף כרטיס אדום ישיר לשחקן מספר 7 לכן הנפתי לעברו כרטיס אדום. לשחקן מספר 18 של הפועל מחנה יהודה הונף כרטיס צהוב על החזקה בלתי חוקית של הכדור. לאחר האירוע הצטרפו כמה שחקנים משתי הקבוצות וכן מספר אנשי ספסל". 

"במהלך ההתלהמות, מאמן הפועל מחנה יהודה, צבי רמי, יצא מאזור הטכני וצעק לעבר שחקני הפועל לוד. לשם כך נשלף לעברו כרטיס אדום ישיר. לאחר מכן, חבר הנהלה של הפועל לוד, לריה מרדכי מרקו, תקף את המאמן של מחנה לאחר שקיבל את הכרטיס האדום, במהלכו נתן לו אגרוף לפנים והמאמן נפל על הרצפה. בעקבות זאת, הנפתי לעברו גם כרטיס אדום ישיר".

