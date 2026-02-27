שחקני מ.כ קריית אונו הורחקו ל-3 משחקים בפועל

הכרעה בעניינה של מ.כ קריית אונו ושלוש משחקניה, רוי בן בניסטי, בן בנימין בן בניסטי ויובל דעבול. בתחילתו של השבוע שעבר, פורסם ב-ONE כי צלם 'גיסין' פתח תקווה הותקף בידי מי מטעם מ.כ קריית אונו, עד אשר נאלץ להתפנות לבית החולים. בית הדין המשמעתי הכריע בעניינה של הקבוצה ושלוש משחקניה שהיו שותפים באירוע שהתפתח, בדרך זו או אחרת.

בפניי הדיינת, וופא זועבי-פאהום, הופיעו מ.כ קריית אונו, קבוצה מליגה ג' דן, לצד השחקנים, רוי בן בניסטי, בן בנימין בן בניסטי ויובל דעבול, נוכח דבריו של צוריאל גלבר בדו"ח השופט שהעביר. מ.כ קריית אונו נקנסה, בפועל, בסכום כולל של 1,000 שקלים כשיצאה אשמה תחת הסעיף "התפרעות, תגרה ותקיפה". מעבר לכך, הופחתה לה נקודה, על תנאי, בכל מקרה דומה.

רוי בן בניסטי יצא אשם תחת הסעיפים "השתתפות בקטטה" ו"התנהגות בלתי הולמת", מה שהביא להרחקתו לשלושה משחקים בפועל. בן בנימין בן בניסטי יצא אשם תחת הסעיפים "השתתפות בקטטה" ו"התנהגות בלתי הולמת" ויובל דעבול יצא אשם תחת הסעיפים "השתתפות בקטטה" ו"התנהגות בלתי הולמת". השלושה קיבלו עונש הרחקה לשלושה משחקים נוספים, על תנאי.

דו"ח השופט

"1. עיכוב בפתיחת המשחק: פתיחת המשחק נדחתה ב-5 דקות והוא החל בשעה 21:35 (במקום ב-21:30 כפי שנקבע), וזאת עקב עלייה מאוחרת של שחקני קבוצת גיסין פתח תקווה לכר הדשא. 2. מהלך המשחק: יצוין כי לאורך כל דקות המשחק, התנהל המפגש בצורה ספורטיבית וללא אירועים חריגים מיוחדים.

"3. אירועי האלימות בסיום: בתוספת הזמן, מיד לאחר כיבוש שער הניצחון לזכות קבוצת גיסין פתח תקווה, החל אירוע אלימות חמור: א. על פי דיווחו של עוזר השופט אוראל סרור שהיה ממוקם סמוך לאירוע, רוי בן בניסטי שחקן מס' 55 מקבוצת קריית אונו (שוער): תקף באגרוף צלם אשר ישב מאחורי השער כשהוא לבוש בווסט זיהוי.

"לטענת אנשי קריית אונו, התקיפה הגיעה לאחר שהצלם חגג את כיבוש השער. בעקבות התקיפה החלה תגרה על כר הדשא. על פי דיווחו של עוזר השופט, אוראל סרור, שהיה קרוב מאוד לאירוע, גם בן בנימין בן בניסטי שחקן מס' 4 מקבוצת קריית אונו בעט באותו צלם. על פי דיווחו של עוזר השופט אוראל סרור בעוד שחקני גיסין פתח תקווה מנסים להפריד בין הצדדים, יובל דעבול שחקן מס' 3 מקבוצת קריית אונו חבט באגרוף בשחקן יריב שהגיע למקום כדי להפריד.

"4. סיום המשחק: עם פרוץ התגרה, שרקתי לסיום המשחק. מבחינתי המשחק הגיע לסיומו החוקי והתוצאה היא סופית. 5. אירועים לאחר המשחק: בזמן שהות צוות השיפוט בחדר ההלבשה, נכנס לחדר שוטר (אשר הוזמן ככל הנראה על ידי קבוצת גיסין פתח תקווה) על מנת לגבות עדות מהצוות בנוגע לאירועי התקיפה שהתרחשו על כר הדשא".