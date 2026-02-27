יום שישי, 27.02.2026 שעה 10:17
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
31-41נאשוויל1
30-21סינסינטי2
31-21ניו יורק רד בולס3
30-11די.סי. יונייטד4
11-11שארלוט5
11-11ניו יורק סיטי6
03-21טורונטו7
03-21קולומבוס קרו8
02-11אורלנדו סיטי9
02-11שיקאגו פייר10
01-01פילדלפיה יוניון11
02-01אטלנטה יונייטד12
04-11ניו אינגלנד רבולושן13
03-01אינטר מיאמי14
05-01מונטריאול15
 מערב 
30-51סן דייגו אפ.סי1
30-31FC לוס אנג'לס2
30-31סן חוזה ארת'קווייקס3
30-21סיאטל סאונדרס4
32-31דאלאס5
32-31פורטלנד טימברס6
31-21יוסטון דינמו7
30-11ונקובר ווייטקאפס8
12-21מינסוטה יונייטד9
12-21אוסטין10
1 1-11סנט לואיס סיטי11
11-11לוס אנג'לס גלאקסי12
01-01ריאל סולט לייק13
02-01קולורדו ראפידס14
03-01קנזס סיטי15

מאבטח עצר אוהד שקפץ על מסי והפיל את שניהם

ביזארי: אוהדים פרצו לדשא במשחק הראווה של אינטר מיאמי בפורטו ריקו, הפרעוש הופל, אך לא נפגע, וכבש פנדל ב-1:2 על אינדפנדייטה דל ואלה מאקוודור

|
הבלגן בסיום (רויטרס)
הבלגן בסיום (רויטרס)

ליאו מסי סיפק הלילה (בין חמישי לשישי) את הרגע הגדול אליו ציפו אלפי האוהדים באצטדיון חואן רמון לוברייל בפורטו ריקו, עם פנדל מדויק שהעניק 1:2 לאינטר מיאמי על אינדפנדיינטה דל ואלה מאקוודור. עם זאת, המשחק, שהתקיים כחלק מסבב משחקי הידידות של הקבוצה האמריקאית, ייזכר בעיקר בשל האירועים הביזאריים בסיום.

כמה דקות לפני הסיום, פרץ כאוס כשהמון אוהדים הצליח לחדור לכר הדשא. במקרה אחד, אוהד שרץ לעבר מסי הופל על ידי מאבטח בדיוק במקום שבו עמד הכוכב, מה שגרם לו לאבד שיווי משקל וליפול. הפרעוש קם במהירות ונראה שלא נפגע, אך ההתרחשות לא עצרה עוד אוהדים, רובם ילדים, שניסו להגיע אליו כדי להשיג תמונת סלפי. שני אוהדים אף הצליחו להצטלם עם מסי לפני שהמשטרה והמאבטחים פינו את המגרש.

המשחק המקורי היה אמור להתקיים ב-13 בפברואר, אך נדחה ברגע האחרון עקב פציעת שריר בירך האחורי שמסי ספג במהלך קדם העונה. למרות שהעונה הרגילה של אינטר מיאמי כבר החלה, והקבוצה אף הפסידה בשבת האחרונה 0:3 ללוס אנג’לס FC במסגרת המחזור הראשון של ה-MLS, המועדון והשחקן התעקשו להשלים את המשחק בפורטו ריקו ולהיפגש עם האוהדים.

ליאו מסי כובש (רויטרס)ליאו מסי כובש (רויטרס)

"חשבנו לשלוח מסר לאנשים בפורטו ריקו", אמר מסי בסרטון לפני הדחייה המקורית. "סבלתי ממתיחה בשריר באקוודור ולכן הוחלט לדחות את המשחק, אבל רצינו לקבוע אותו מחדש כדי לפגוש אתכם. תודה על כל האהבה שאתם תמיד נותנים".

