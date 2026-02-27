מאבטח עצר אוהד שקפץ על מסי והפיל את שניהם

ליאו מסי סיפק הלילה (בין חמישי לשישי) את הרגע הגדול אליו ציפו אלפי האוהדים באצטדיון חואן רמון לוברייל בפורטו ריקו, עם פנדל מדויק שהעניק 1:2 לאינטר מיאמי על אינדפנדיינטה דל ואלה מאקוודור. עם זאת, המשחק, שהתקיים כחלק מסבב משחקי הידידות של הקבוצה האמריקאית, ייזכר בעיקר בשל האירועים הביזאריים בסיום.

כמה דקות לפני הסיום, פרץ כאוס כשהמון אוהדים הצליח לחדור לכר הדשא. במקרה אחד, אוהד שרץ לעבר מסי הופל על ידי מאבטח בדיוק במקום שבו עמד הכוכב, מה שגרם לו לאבד שיווי משקל וליפול. הפרעוש קם במהירות ונראה שלא נפגע, אך ההתרחשות לא עצרה עוד אוהדים, רובם ילדים, שניסו להגיע אליו כדי להשיג תמונת סלפי. שני אוהדים אף הצליחו להצטלם עם מסי לפני שהמשטרה והמאבטחים פינו את המגרש.

המשחק המקורי היה אמור להתקיים ב-13 בפברואר, אך נדחה ברגע האחרון עקב פציעת שריר בירך האחורי שמסי ספג במהלך קדם העונה. למרות שהעונה הרגילה של אינטר מיאמי כבר החלה, והקבוצה אף הפסידה בשבת האחרונה 0:3 ללוס אנג’לס FC במסגרת המחזור הראשון של ה-MLS, המועדון והשחקן התעקשו להשלים את המשחק בפורטו ריקו ולהיפגש עם האוהדים.

ליאו מסי כובש (רויטרס)

"חשבנו לשלוח מסר לאנשים בפורטו ריקו", אמר מסי בסרטון לפני הדחייה המקורית. "סבלתי ממתיחה בשריר באקוודור ולכן הוחלט לדחות את המשחק, אבל רצינו לקבוע אותו מחדש כדי לפגוש אתכם. תודה על כל האהבה שאתם תמיד נותנים".