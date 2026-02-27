מי שנחשד באיום כלפי קוון, הורחק ל-5 משחקים

הכרעה בעניינו של עבדרחים אס סקי, חלק ממחלקת הנוער של מ.ס באר שבע. כזכור, לפני ימים בודדים פורסם ב-ONE כי לטענת הקוון, פליקס ויליק, איש מ.ס באר שבע, עבדרחים אס סקי, איים עליו, כשאמר לו: "אני יודע איפה אתה גר, אני אשלח לך אנשים". נוכח האירוע הלא שגרתי, נאלץ ויליק לגשת לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה כנגד עבדרחים.

בדיון שנערך בפני הדיין, עו"ד גיורא לנדאו, במעמדו של עבדרחים אס סקי, קבע בית הדין המשמעתי, לאחר שמיעתו של הנאשם, כי הוא אשם ב: "העלבת שופט המשחק", "איום" ו"אי ציות להוראת שופט המשחק". על כן, קבע עו"ד גיורא כי השחקן מורחק לחמישה משחקים, בפועל, כולל הרחקה אוטומטית, מה שאומר שיחזור למגרשים סביב תחילת חודש אפריל.

דו"ח השופט

"לאחר הכרטיס האדום שקיבל מנהל הקבוצה של מ.ס באר שבע (אס סקי עבדרחים) הוא לא התפנה מהמגרש. ניגש אס סקי עבדרחים לכיוון העוזר שופט פליקס ויליק בצורה מאיימת ואמר את הדברים הבאים ואני מצטט לפי מה שוויליק שמע: ‘י'בן %ונה, י'כלב, אני א%יין אותך, אני יודע איפה אתה גר אני אשלח לך אנשים, כנס כנס לחדר אתה סיימת ת'עבודה שלך, עוף לי מהפנים לפני שאני י'פוצץ לך את הפנים’".