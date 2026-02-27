"קרוב משפחה קפץ מעל הגדר על מנת לתקוף אותי"

אירוע חמור במגרש הכדורגל 'טוטו חולון', באחד ממשחקי ליגת נערים ג' ארצית דרום, הליגה השנייה לשחקני שנתון 2011. ב-15/02 בערב, אירחה בית"ר תל אביב חולון 1 את מ.כ ירמיהו חולון, זאת במסגרת המחזור ה-22 בליגה, משחק שהסתיים לו ב-1:6 לירמיהו חולון, אלא שהכדורגל שולי לעומת מה שהתרחש לו סביב הדקה ה-20, בהתאם לדו"ח השופט, ירדן אלקבץ.

בדקה ה-12, תחילה, הניף אלקבץ כרטיס צהוב לעברו של שחקן בית"ר תל אביב חולון ובדקה ה-20, הניף לעברו הכרטיס הצהוב השני וכן את האדום. השחקן הוריד חולצתו, ציין השופט בדו"ח שלו, צעק לעברו מילים לא מכובדות ואם לא די בזאת, "קרוב משפחה שלו קפץ מעל הגדר לעבר ורץ לכיווני בצורה מאיימת על מנת לתקוף אותי", אירוע שנגמר במהרה, בעזרת הנוכחים במקום.

על כן, בית"ר תל אביב חולון 1 ושחקנה, שראה הכרטיס האדום בהתמודדות מול מ.כ ירמיהו חולון, הועמדו לדין משמעתי. השחקן יצא אשם תחת הסעיף "העלבת שופט המשחק", והורחק הוא לשלושה משחקים בפועל, כשהדיין, עו"ד נעם ליובין מציין "לא מצאתי לנכון לקבל את בקשת התובע במקרה זה, עקב חומרת הדברים שנאמרו". מעבר לכך, הרחקה לארבעה משחקים, על תנאי.

בית"ר תל אביב חולון 1 נענשה אף היא, כשיצאה אשמה תחת הסעיפים "התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים" ו"התפרצות לשדה המשחק". הדיין, עו"ד נעם ליובין, השית על הקבוצה הצעירה קנס כספי בגובה 1,000 שקלים, בפועל, נוכח התקרית הלא נעימה, הן מצד השחקן שלה והן מצד מי שפרץ מהאזור המאגד את קהל אוהדיה.

| דו"ח השופט

"בדקה ה-20 של המשחק, קיבל שחקן של קבוצת בית״ר תל אביב חולון כרטיס צהוב שני והוריד את החולצה וצעק 'שופט זבל, אין לו מושג'. קרוב משפחה שלו קפץ מעל הגדר לעבר ורץ לכיווני בצורה מאיימת על מנת לתקוף אותי ובעזרת המאמנים וההנהלה הרחיקו אותו ממני והוציאו אותו מהמתחם".

ממועדון הכדורגל בית"ר תל אביב חולון נמסר ל-ONE: "מועדון בית"ר תל אביב/חולון רואה בחומרה רבה כל גילוי של אלימות או חוסר כבוד כלפי צוות השיפוט. עם קבלת הדוח, המועדון פעל באופן מיידי בכמה מישורים";

"היבט משמעתי וחינוכי: המועדון הטיל על השחקן עונש חינוכי פנימי משמעותי, זאת בנוסף לגיבוי מלא של העונש שהושת עליו על ידי בית הדין של ההתאחדות לכדורגל. אנו מאמינים בחינוך לערכים לפני הישגים ספורטיביים";

"התמודדות עם אירוע האוהד: כפי שצוין גם בדוח השיפוט, ברגע שזוהתה כניסת קרוב המשפחה למגרש, הצוות המקצועי והנהלת המועדון פעלו בנחישות, עצרו את האירוע במקום והרחיקו את האדם מהמתחם";

"אחריות המועדון: למרות שאין למועדון יכולת הרמטית למנוע פריצה ספונטנית של אוהד בודד מעבר לגדר, אנו מקבלים עלינו את הדין לגבי הקנס הכספי שהוטל על המועדון ונמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי למנוע הישנות של מקרים כאלו בעתיד".