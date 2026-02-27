ללא אבדיה: פורטלנד גברה 112:121 על שיקגו

שיקגו (36:24) – פורטלנד (31:29) 121:112

ללא דני אבדיה הפצוע, הבלייזרס השיגו הלילה (בין חמישי לשישי) ניצחון חוץ על הבולס, שסיימו חודש עגום במיוחד עם מאזן מושלם, אך שלילי – של 11 הפסדים ב-11 משחקים. אבדיה, שסבל מהחמרה בפציעת הגב מול פיניקס סאנס מוקדם יותר השבוע, נותר מחוץ לסגל וקיבל מנוחה נוספת. כדי לשמור על זכאותו לפרסים האישיים של העונה ב-NBA הוא יוכל להיעדר מארבעה משחקים נוספים בלבד.

לאחר שהפסידו בבית למינסוטה טימברוולבס בתום משחק צמוד, הבלייזרס קיבלו יריבה נוחה יותר והשלימו את העבודה גם ללא אבדיה, שיידון שארפ ודונובן קלינגן. הקבוצה מאורגון עלתה למאזן 31:29 והתמקמה במקום התשיעי במערב, בעוד הבולס ירדו ל-36:24 במקום ה-12 במזרח. ג’רמי גרנט הוביל עם 27 נקודות, טומאני קמארה תרם 16, רוברט וויליאמס רשם דאבל-דאבל של 14 נקודות ו-14 ריבאונדים יחד עם ארבע חסימות, ו-ויט קרייצ’י הוסיף 14 משלו. פורטלנד אמנם דייקה רק ב-10 מ-46 מחוץ לקשת, אך פיצתה על כך עם 27 מ-31 מהקו.

מנגד, מטאס בוזליס סיים כקלע הבולט של שיקגו עם 20 נקודות, טרה ג’ונס קלע 19, ג’וש גידי הוסיף 15 לצד תשעה אסיסטים וניק ריצ’רדס תרם 14 ו-10 ריבאונדים. המארחת הצליחה לצמק ל-108:105 כשלוש דקות וחצי לסיום, אך שלשה של גרנט ולאחר מכן דאנק של קריס מארי סגרו עניין והבטיחו שהבלייזרס לא ימעדו ברגעי ההכרעה. פורטלנד תמשיך את מסע משחקי החוץ שלה במזרח עם מפגש מוקדם מול שארלוט הורנטס במוצאי שבת בשעה 20:00 (שעון ישראל).

ג'רמי גרנט בפעולה (רויטרס)

פיניקס (26:34) – לוס אנג’לס לייקרס (24:34) 110:113

רויס אוניל קבר שלשה ענקית 0.9 שניות לסיום והעניק לסאנס ניצחון דרמטי, זאת למרות איבוד יתרון של 12 נקודות בדקות הסיום. גרייסון אלן הוביל את המנצחת עם 28 נקודות. בפוזשן האחרון אלן חדר לצבע ומצא את קולין גילספי, שהעביר במהירות לאוניל החופשי בפינה – ומשם הכדור צלל פנימה. מנגד, אוסטין ריבס קיבל מבט פנוי לשלשה עם הבאזר אך החטיא.

לוקה דונצ’יץ’ סיפק הצגה עם 41 נקודות, 8 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, והיה האיש המרכזי בקאמבק של האורחת. ריבס השווה ל-108:108 דקה לסיום, או’ניל החזיר בליי-אפ אחרי ריבאונד התקפה, ולברון ג’יימס דייק בטיפ-אין שקבע 110:110, 22.7 שניות לבאזר – לפני הדרמה הגדולה. פיניקס בעצמה חזרה מפיגור 13 ברבע השלישי והשוותה ל-80:80 בכניסה לרבע האחרון. אלן התפוצץ עם 16 נקודות ברבע השלישי (4 שלשות), וגילספי הוסיף 21 נקודות בסך הכול, כולל ארבע שלשות ברבע הרביעי. הסאנס צלפו 22 מ-50 מחוץ לקשת (44%).

הלייקרס פתחו חזק את המחצית השנייה עם ריצת 0:11 ועלו ל-49:60, במהלך שהסתיים באלי-הופ של דיאנדרה אייטון מאסיסט של דונצ’יץ’. פיניקס שיפרה את מאזנה ל-2 מ-3 מאז פגרת האולסטאר, זאת למרות שחסרה את שני הקלעים המובילים שלה – דווין בוקר (מתיחת ירך) ודילון ברוקס (שבר ביד) – שמעמידים יחד כ-45 נקודות בממוצע למשחק. למעשה, זו הייתה הפעם הראשונה בחמשת המשחקים האחרונים שהקבוצה חצתה את רף 100 הנקודות בזמן חוקי.

רויס אוניל חוגג (רויטרס)

אורלנדו (27:31) – יוסטון (21:37) 113:108

קווין דוראנט התפוצץ עם שיא עונתי של 40 נקודות, 26 מהן במחצית השנייה, והוביל את הרוקטס למהפך גדול ולניצחון על המג'יק, אחרי שחזרו מפיגור 19 נקודות בתוך פחות מארבע דקות. ריד שפרד עלה מהספסל ותרם 20 נקודות, כולל חמש שלשות במחצית השנייה, בעוד אלפרן שנגון סיים עם 16 נקודות, שישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים. מנגד, דזמונד ביין הוביל את אורלנדו עם 30 נקודות, ופאולו באנקרו הוסיף 19, תשעה אסיסטים ושמונה ריבאונדים.

ג’יילן סאגס, שעלה מהספסל לראשונה העונה לאחר שהחמיץ שלושה משחקים בשל עוויתות בגב, הסתפק בשלוש נקודות ב-13 דקות. ביין היה לוהט במחצית הראשונה עם חמש מחמש מחוץ לקשת וסייע לאורלנדו לרדת להפסקה ביתרון 43:53. המג’יק כבר הוליכו 57:76 באמצע הרבע השלישי אחרי דאנק של באנקרו בעקבות חטיפה של סאגס, אך אז הגיע המפנה: הרוקטס יצאו לריצת 0:21 בתוך שלוש וחצי דקות. שפרד צלף שלוש שלשות וקלע 11 נקודות במהלך הריצה שהפכה את התוצאה והעניקה ליוסטון יתרון נקודה.

אורלנדו עוד חזרה להוביל בחמש באמצע הרבע הרביעי בזכות סלים של ביין, אבל דוראנט השתלט על העניינים עם שבע נקודות רצופות ואסיסט לשנגון שקבע 100:101, 3:07 דקות לסיום – יתרון עליו שמרה יוסטון עד הבאזר. דוראנט סיים עם 14 מ-28 מהשדה, שמונה ריבאונדים ושלושה אסיסטים, והרוקטס קלעו 10 מ-17 השלשות האחרונות שלהם – אחרי שפתחו עם 1 מ-12 בלבד לפני הקאמבק הגדול.

קווין דוראנט עם הכדור (רויטרס)

פילדלפיה (26:33) – מיאמי (29:31) 117:124

טייריס מקסי נכנס לספרי ההיסטוריה של פילדלפיה: הגארד שבר את שיא המועדון לשלשות שהיה שייך לאלן אייברסון, וסיים עם חמש קליעות מחוץ לקשת ו-28 נקודות בניצחון על מיאמי. מקסי, שהגיע למשחק שלוש שלשות בלבד מהשיא (882 לעומת 885 של אייברסון), קבע את השיא החדש כבר 1:38 דקות לסיום הרבע הראשון. הוא צלף חמש מחמש לשלוש – שיא קריירה לרבע – וקלע 20 נקודות כבר ב-12 הדקות הראשונות. את המשחק סיים עם 5 מ-12 מעבר לקשת ו-887 שלשות בקריירה, באמצע עונתו השישית במועדון, בעוד אייברסון רשם את המספר שלו במהלך עשר עונות מלאות ועוד חלקים משתיים נוספות.

מעבר לכך, מקסי הוסיף 11 אסיסטים וסייע לסיקסרס להתייצב אחרי שאיבדו יתרון 16 נקודות מהמחצית. ג’ואל אמביד תרם 26 נקודות ו-11 ריבאונדים, וקלי אוברה הוסיף 21, כאשר פילדלפיה רשמה ניצחון שלישי ברציפות אחרי ארבעה הפסדים. בצד השני, באם אדבאיו הוביל את מיאמי עם 29 נקודות ו-14 ריבאונדים, וטיילר הירו הוסיף 25. ההיט, שספגו הפסד שני רצוף, עלו ליתרון ראשון במשחק משלשה של הירו 2:44 דקות לסיום – אך לא קלעו יותר עד הבאזר.

מקסי דייק פעמיים מהקו ולאחר מכן מצא את אוברה לשלשה שקבעה 117:121 לפילדלפיה, וג’ואל אמביד חתם את הסיפור עם שלשה נוספת 29.2 שניות לסיום. הסיקסרס הובילו 57:73 במחצית, מיאמי השוותה בסוף הרבע השלישי, אך בדקות ההכרעה הביתיים שמרו על היתרון והבטיחו את הניצחון.

טייריס מקסי (רויטרס)

אינדיאנה (45:15) – שארלוט (31:29) 133:109

קון קנופל שבר את שיא השלשות של רוקי בעונה הראשונה וקלע 28 נקודות, בראנדון מילר הוסיף 33, וההורנטס גברו על הפייסרס. קנופל, שהיה צריך שש שלשות כדי לשבור את השיא הקודם של קיגן מארי (206 ב-80 משחקים ב-2022-23), סיים עם 8 מ-12 מחוץ לקשת והגיע ל-209 שלשות – וכל זה ב-59 משחקים בלבד. השלשה ששברה את השיא נרשמה ב-9:41 דקות לסיום הרבע הרביעי, לאחר שהקלע הדהים את קוינטין ג’קסון במהלך כדור מזויף, פרץ שמאלה והכניס את הסל.

הבחירה הרביעית בדראפט, שסיים את לימודיו בדוק, עזר להורנטס לשפר את מאזנם ל-3:12 ב-15 המשחקים האחרונים, וכשבמקביל, הם זכו בשבעת המשחקים האחרונים מחוץ לבית. מילר קלע בעיקר ברבע השלישי, שם חתם ארבע שלשות רצופות, ועזר לשרלוט להוביל 107:82 לפני הרבע האחרון. אינדיאנה הובילה רק באופן נקודתי: אנדרו נמברד קלע 20 נקודות ומיקה פוטר 19, והקבוצה ספגה מעל 130 נקודות בשלושה משחקים רצופים – רק הפעם השלישית בתולדות המועדון. הפייסרס נתקעו עם 3 מ-18 במחצית השנייה, בעוד הורנטס הובילו 46:67 בהפסקה והמשיכו לשלוט עד הסיום.

קון קנופל חוגג (רויטרס)

אטלנטה (31:30) – וושינגטון (42:16) 96:126

סי ג’יי מקולום וקורי קיספרט הצטיינו במדי ההוקס עם 58 נקודות משותפות מול קבוצתם הקודמת והובילו את קבוצתם הנוכחית לניצחון קל על הוויזארדס. זה היה המשחק השני הביתי ברציפות מול הקבוצה אליה העבירה וושינגטון את טריי יאנג בינואר, והמחליפים שהגיעו, מקולום וקיספרט, סיפקו את הסחורה. קיספרט, שקלע שיא קריירה של 33 נקודות, הבקיע 22 כבר במחצית הראשונה. הוא עלה מהספסל עם 4:56 דקות לסיום הרבע הראשון וצלף 5 מ-5 מחוץ לקשת ב-10 הדקות הבאות, וסיים עם 6 מ-11 לשלוש.

מקולום קלע 25 נקודות והוסיף שישה ריבאונדים ושלושה אסיסטים. דייסון דניאלס תרם 13 נקודות, 11 אסיסטים, ארבעה ריבאונדים וחמישה חטיפות – שווה לשיא עונתי. וויל ריילי וטרי ג’ונסון הובילו את וושינגטון מנגד עם 14 נקודות כל אחד. אנטוני דייויס וטריי יאנג, שהוויזארדס צירפו בטריידים אליהם מוקדם יותר העונה, היו מחוץ לסגל עקב פציעות. בנוסף, ג’ונתן קומינגה וזאכארי ריסאשר פתחו במקום האולסטאר ג’יילן ג’ונסון (פציעה בירך) וניקיל אלכסנדר-ווקר (פציעה ברגל).

סי ג'יי מלקולם בפעולה (רויטרס)

דאלאס (37:21) – סקרמנטו (47:14) 130:121

פרסיוס אצ’יווה קלע שיא קריירה של 29 נקודות והוסיף 12 ריבאונדים, מקסים רינו סיים עם 22 נקודות, וקינגס גברו על המאבריקס. סקרמנטו רשמה ניצחון שני בשלושת המשחקים האחרונים אחרי רצף שיא של 16 הפסדים, אך עם ממוצע של 110.1 נקודות למשחק, הנמוך בליגה, היא לא הגיעה לשיא עונתי בחמש נקודות. נאג’י מרשל הצטיין במאבריקס עם שיא עונתי של 36 נקודות, לצד 10 ריבאונדים ושישה אסיסטים, אך קבוצתו ספגה הפסד חמישי ברציפות בבית ואיבדה 11 מ-13 המשחקים האחרונים.

דאלאס הצליחה לצמק את הפער מ-17 נקודות ברבע הרביעי ל-123:121 עם 1:56 לסיום, אך האורחים סגרו עניין עם שבע נקודות אחרונות, שהחלו בליי-אפ של אצ’יווה אחרי החטאתו כאשר שעון הזריקות כמעט פג. במשחק זה ערכו ארבעה מהשחקנים שהצטרפו לדאלאס ב-5 בפברואר במסגרת טרייד תלת-צדדי, בו נשלח אנטוני דייויס לוושינגטון, את בכורתם במועדון. הם הובלו על ידי כריס מידלטון עם 17 נקודות. רשימת החסרים הייתה ארוכה: אצל הקינגס נעדרו ראסל ווסטברוק וקיגן מארי, כשהאחרון שנפצע שוב בקרסול ביום רביעי בהפסד ליוסטון, בעוד אצל המאבריקס נעדר הרוקי קופר פלאג, הבחירה הראשונה בדראפט, שהחמיץ את משחקו החמישי ברציפות עקב קרע בכף רגל שמאל.

פרסיוס אצ'יווה (רויטרס)

יוטה (41:18) – ניו אורלינס (42:18) 129:118

סאדיק ביי קלע 42 נקודות וזאיון ויליאמס הוסיף 20, כשהפליקנס ניצחו את הג’אז במשחק הראשון מתוך שניים רצופים בין הקבוצות. הקבוצות ייפגשו שוב בסולט לייק סיטי במוצאי שבת. הפליקנס, שפתחו מסע של שישה משחקים בחוץ, רשמו ניצחון שלישי ברציפות וחמישי בשבעת המשחקים האחרונים, והעלו את מאזנם ל-42:18. ביי להט עם 14 מ-20 מהשדה, כולל 5 מ-9 לשלוש, וקלע 9 מ-9 מהקו. וויליאמס סיים עם 9 מ-14 מהשדה. הגארד דג’ונטה מארי הוסיף 17 נקודות ותשעה אסיסטים – במשחק שני ברציפות אחרי שחזר מפציעה חמורה באכילס שהשביתה אותו למעלה משנה.

בצד המפסיד, אייס ביילי הוביל את יוטה עם 23 נקודות וברייס סנסבו 20. הג’אז, שסבלו מחסר כוח אש משמעותי, רשמו הפסד רביעי ברציפות והמאזן שלהם צנח ל-18:41. כוכב יוטה, לאורי מארקאנן, נפצע באימון ביום רביעי והחמיץ את המשחק בשל קרע ברצועות הקרסול הימני ובעיות בירך ימין. בנוסף, ג’ארן ג’קסון ג’וניור ויוסוף נורקיץ’ סיימו את העונה בעקבות ניתוחים, בעוד ווינס וויליאמס ג’וניור נפצע בקרע ACL ביום שני בהפסד ליוסטון.

סאדיק ביי שומר על הכדור (רויטרס)

לוס אנג’לס קליפרס (31:27) – מינסוטה טימברוולבס (23:37) 94:88

הקליפרס סבלו ללא כוכבם קוואי לאונרד (פציעת קרסול). דריק ג’ונס ג’וניור קלע 18 נקודות ובנדיקט מטרין הוסיף 14. הם נתקעו עם 38 נקודות במחצית הראשונה – שפל עונתי, וירדו להפסד שלישי רצוף, לראשונה מאז דצמבר. מינסוטה פתחה חלש ברבע השני עם 15 נקודות בלבד מול 11 של הקליפרס, אך שמרה על היתרון במחצית 38:44 הודות ל-12 נקודות של דיוינצ’נזו ו-11 של אדוארדס.

אנטוני אדוארדס בדאנק אופייני (רויטרס)

אנתוני אדוארדס קלע 31 נקודות ודונטה דיוינצ’נזו הוסיף 18, ג’יידן מקדניאלס ואיו דוסונמו תרמו 12 כל אחד ורודי גובר רשם 13 ריבאונדים, כשמינסוטה שיפרה את מאזנה ל-1:3 מאז פגרת האולסטאר ול-1:5 מאז ה-9 בפברואר. אדוארדס, שחזר למקום בו התקיים משחק האולסטאר, בו נבחר ל-MVP, קלע 12 מ-24 מהשדה וסגר את המשחק עם שלשה מעל שני שחקנים, שהעניקה יתרון 88:92 לטימברוולבס עם 42.9 שניות לסיום.