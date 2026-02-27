דגני ימשיך להיעדר, 1,500 אוהדים יתמכו בטרנר

לאחר הניצחון הגדול על מכבי חיפה ביום שבת, הפועל פ"ת תתארח ביום ראשון אצל הפועל ב"ש במטרה להבטיח את מקומה בפלייאוף העליון עוד לפני מחזור הסיום, אך היא עשויה לעשות זאת עוד קודם לכן, אם מכבי נתניה לא תנצח את מ.ס אשדוד מחר.

הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של הקשר צ'אפיוקה סונגה, שחזר לאימונים והתאושש לאחר הכאבים במפשעה וצפוי לשמור על מקומו ב-11 של המאמן עומר פרץ. מי שלא החלים בזמן מפציעתו וייעדר שבוע נוסף הוא הבלם אוראל דגני, כאשר אלכס מוסונדה ימשיך להיות מצוות במרכז ההגנה עם איתי רוטמן.

פרץ צפוי לשמור על ההרכב שניצח את הירוקים, כאשר ההצלחה של הקבוצה גרמה לאוהדים להסתער על 1,500 הכרטיסים שהוקצו תוך קצת יותר מיממה וכמו בסמי עופר, גם הפעם המלאבסים יזכו לתמיכה רחבה.

צ'אפיוקה סונגה ואיתי רוטמן, שסוחבים ארבעה כרטיסים צהובים, יצטרכו להיזהר מצבירת כרטיס צהוב חמישי, שמשמעותו תהיה היעדרות מהמשחק האחרון של העונה הסדירה, שיהיה בבית מול הפועל ת"א.