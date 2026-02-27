יום שישי, 27.02.2026 שעה 06:50
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

דגני ימשיך להיעדר, 1,500 אוהדים יתמכו בטרנר

פ"ת עשויה להבטיח פלייאוף עוד לפני המשחק בב"ש, הבלם עוד לא התאושש. סונגה כשיר. האוהדים חטפו את הכרטיסים. וגם: השחקנים שבסכנת היעדרות מול הפועל

|
אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)

לאחר הניצחון הגדול על מכבי חיפה ביום שבת, הפועל פ"ת תתארח ביום ראשון אצל הפועל ב"ש במטרה להבטיח את מקומה בפלייאוף העליון עוד לפני מחזור הסיום, אך היא עשויה לעשות זאת עוד קודם לכן, אם מכבי נתניה לא תנצח את מ.ס אשדוד מחר.

הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של הקשר צ'אפיוקה סונגה, שחזר לאימונים והתאושש לאחר הכאבים במפשעה וצפוי לשמור על מקומו ב-11 של המאמן עומר פרץ. מי שלא החלים בזמן מפציעתו וייעדר שבוע נוסף הוא הבלם אוראל דגני, כאשר אלכס מוסונדה ימשיך להיות מצוות במרכז ההגנה עם איתי רוטמן.

פרץ צפוי לשמור על ההרכב שניצח את הירוקים, כאשר ההצלחה של הקבוצה גרמה לאוהדים להסתער על 1,500 הכרטיסים שהוקצו תוך קצת יותר מיממה וכמו בסמי עופר, גם הפעם המלאבסים יזכו לתמיכה רחבה.

צ'אפיוקה סונגה ואיתי רוטמן, שסוחבים ארבעה כרטיסים צהובים, יצטרכו להיזהר מצבירת כרטיס צהוב חמישי, שמשמעותו תהיה היעדרות מהמשחק האחרון של העונה הסדירה, שיהיה בבית מול הפועל ת"א.

