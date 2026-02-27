רוני לוי לשחקני נתניה: אף אחד לא ירחם עלינו

בסופו של שבוע משפיל, שכלל את ההפסד הצורב 8:2 לבית"ר ירושלים בתחילת השבוע, מכבי נתניה תנסה מחר (שבת, 17:30) להתאושש, כשתתארח אצל מ.ס אשדוד, בידיעה שניצחון עשוי להשאיר לה עדיין סיכוי להעפיל לפלייאוף העליון.

לאחר האסיפה שקיים ביממה שלאחר המשחק, המאמן רוני לוי שוחח עם שחקניו בשנית וניסה לחדד את נושא הנאיביות: "בסיבוב הקודם הובלתם 0:2 על אשדוד, לא הצלחתם לעשות 1:3 ובסוף ספגנו את השוויון בהתקפה האחרונה. גם מול בית"ר, הובלנו וישר קיבלנו גול וגם כשצימקנו ל-3:2 בתוספת הזמן של המחצית, מיד ספגנו. אנחנו צריכים לדעת לשרוד מומנטומים של היריבה", אמר לשחקניו.

לוי העביר שוב את המסר כי מי שלא יצמד לעקרונות המשחק לא ישחק ואף הבהיר לשחקניו: "אף אחד לא ירחם עלינו אחרי התבוסה מול בית"ר. אנחנו צריכים לבוא רעבים כדי לפצות ולהחזיר את הכבוד שלנו. אני רוצה שתראו לי שאתם מסוגלים".

שחקני מכבי נתניה לא מאמינים (רועי כפיר)

המאמן עדיין לא סגור על ההרכב שיפתח מחר, כאשר הוא החליף גופיות בין שחקנים שונים, כשדווקא מרכז ההגנה, שאכזב בשני, צפוי להיות זהה. גם עזיז אוואטרה ובסאם זערורה אמורים לפתוח, כשמי שעשויים לשלם את המחיר הם רותם קלר, מאור לוי ומתיאוס דאבו.

ווילסון האריס ועמית כהן תורגלו לסירוגין, כאשר הריברטו טבארש אמור לשמור על מקומו. טבארש, כמו גם רותם קלר, נמצאים מרחק כרטיס צהוב אחד מהיעדרות ממשחק הליגה האחרון של העונה הסדירה, מול הפועל חיפה.