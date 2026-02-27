במכבי התמוגגו: ניצחון ענק, חשוב מאוד להמשך

מכבי תל אביב ניצחה אתמול (חמישי) 86:91 את מונאקו במסגרת המחזור ה-29 של היורוליג ובמועדון אמרו: “ניצחון ענק וחשוב מאוד להמשך הדרך נגד יריבה ישירה”. עודד קטש וחניכיו המשיכו להראות טוב בדרך למאזן של 14 ניצחונות אל מול 15 הפסדים, כשרצף הניצחונות שלהם עלה לארבעה בתחרות הבכירה של אירופה.



המשחק אתמול מול קבוצתו של ואסיליס ספאנוליס היה פלוס אחד גדול עבור הצהובים ומכל בחינה אפשרית. ראשית, מכבי ניצחה בפער של חמש נקודות. כזכור, לאור כך שהמפגש הקודם הסתיים בהפסד לאחר הארכה, לעודד קטש וחניכיו הספיק ניצחון בנקודה בכדי לזכות ביתרון של שובר שוויון ראש בראש נגד הקבוצה מהנסיכות. כמובן שמחזיקת הגביע התקרבה מאוד להיות מאוזנת מבחינת המאזן והמרחק מהעשירייה הראשונה ובפרט מקבוצתו של ספאנוליס, שמדורגת במקום התשיעי, עומד על שני משחקים.



כאמור, ישנם הרבה דברים חיוביים שהצהובים יכולים לקחת מהמשחק אבל הבולט שבהם ומה שהעצים את הניצחון היה הרגע בו שחקני הקבוצה נעמדו מאחורי ג’ימי קלארק לאות תמיכה עת שנפצע ברבע השלישי. האקט חשף את נושא החברות בקבוצה וכמה השחקנים קרובים אחד לשני. העובדה שחדר ההלבשה בריא מאוד אינו חדש, רק שאתמול היה במאורע נראה כמסר למונאקו ואולי גם לכל שאר היריבות לגבי ה’ביחד’ של הקבוצה.

לוני ווקר זורק (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

במועדון התמוגגו ממספר שחקנים: מאושיי בריסט שקלע שלשה גדולה וסחט עבירת תוקף ברגע מאוד חשוב, מרומן סורקין שקלע סלים גדולים, מג’ף דאוטין שעלה לראשונה ברבע הרביעי וקלע חמש נקודות בקלאץ’ ומלוני ווקר ש”חזר טוב מאוד יחסית למשחק ראשון ביורוליג לאחר תקופת היעדרות ממושכת”. תמיר בלאט בנוהל עשה את שלו, וברגעים שהקבוצה הייתה צריכה סל הוא קלע שלשה גדולה ומצא את חבריו לקבוצה, גור לביא שוב היה נהדר, כמו גם ג’יילן הורד, שסיפק משחק פנטסטי.



“משחק הקרבה ולחימה. כשלא הלך בהתקפה עדין מצאנו את הדרך לנצח את המשחק”, הוסיפו בסביבת הקבוצה. הצהובים שלטו במשחק, אך מונאקו התקרבה בכל פעם מחדש ואף הצליחה להפוך לרגע קט את המשחק, כשכל פעם היה שחקן אחר שדאג להשאיר את הקבוצה מהנסיכות במרחק ביטחון. במכבי החמיאו לאופי של דאוטין והבהירו שמודאגים מהפציעה של קלארק.

ג'ימי קלארק עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

במועדון ציינו כי הניצחון על קבוצתו של ספאנוליס חשוב לביטחון ולהמשך הדרך, כלומר לישורת האחרונה, הרי היה זה ניצחון חוץ. קבוצתו של קטש נותרה אולי במקום ה-13, אך היא מוצאת את עצמה במצב שבו יש לה יתרון בשובר שוויון על שתי קבוצות בעשירייה הראשונה. בשבוע הבא מכבי תארח את הדרבי התל אביבי השני של העונה, כאשר ניצחון ייתן לה יתרון בשובר שוויון על שלוש קבוצות בעשירייה הראשונה, יחד עם זאת, הצהובים נשארים ממוקדים במטרה ומסכמים: “צריכים להמשיך כך ולא להסתכל יותר מדי על הטבלה, אלא לאסוף ניצחונות”.