יום שישי, 27.02.2026 שעה 06:46
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%2217-231028פנרבחצ'ה1
66%2491-264029ולנסיה2
64%2386-254528אולימפיאקוס3
62%2401-253429ריאל מדריד4
61%2335-242328הפועל ת"א5
59%2445-260829ז'לגיריס6
59%2479-253429הכוכב האדום7
59%2461-249529ברצלונה8
55%2502-263329מונאקו9
55%2444-248429פנאתינייקוס10
52%2541-255229דובאי11
48%2503-247529אולימפיה מילאנו12
48%2660-259729מכבי ת"א13
45%2444-236229וירטוס בולוניה14
41%2436-233429באיירן מינכן15
36%2573-250628פאריס16
31%2676-252429באסקוניה17
31%2547-232029פרטיזן בלגרד18
31%2458-234429אנדולו אפס19
24%2519-229829ליון וילרבאן20

במכבי התמוגגו: ניצחון ענק, חשוב מאוד להמשך

אצל הצהובים היו מאושרים אחרי ה-86:91 במונאקו: "משחק הקרבה ולחימה, כשלא הלך בהתקפה עדיין מצאנו דרך לנצח". שביעות רצון מהיכולת של מספר שחקנים

|
רומן סורקין עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת
רומן סורקין עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי תל אביב ניצחה אתמול (חמישי) 86:91 את מונאקו במסגרת המחזור ה-29 של היורוליג ובמועדון אמרו: “ניצחון ענק וחשוב מאוד להמשך הדרך נגד יריבה ישירה”. עודד קטש וחניכיו המשיכו להראות טוב בדרך למאזן של 14 ניצחונות אל מול 15 הפסדים, כשרצף הניצחונות שלהם עלה לארבעה בתחרות הבכירה של אירופה.

המשחק אתמול מול קבוצתו של ואסיליס ספאנוליס היה פלוס אחד גדול עבור הצהובים ומכל בחינה אפשרית. ראשית, מכבי ניצחה בפער של חמש נקודות. כזכור, לאור כך שהמפגש הקודם הסתיים בהפסד לאחר הארכה, לעודד קטש וחניכיו הספיק ניצחון בנקודה בכדי לזכות ביתרון של שובר שוויון ראש בראש נגד הקבוצה מהנסיכות. כמובן שמחזיקת הגביע התקרבה מאוד להיות מאוזנת מבחינת המאזן והמרחק מהעשירייה הראשונה ובפרט מקבוצתו של ספאנוליס, שמדורגת במקום התשיעי, עומד על שני משחקים.

כאמור, ישנם הרבה דברים חיוביים שהצהובים יכולים לקחת מהמשחק אבל הבולט שבהם ומה שהעצים את הניצחון היה הרגע בו שחקני הקבוצה נעמדו מאחורי ג’ימי קלארק לאות תמיכה עת שנפצע ברבע השלישי. האקט חשף את נושא החברות בקבוצה וכמה השחקנים קרובים אחד לשני. העובדה שחדר ההלבשה בריא מאוד אינו חדש, רק שאתמול היה במאורע נראה כמסר למונאקו ואולי גם לכל שאר היריבות לגבי ה’ביחד’ של הקבוצה.

לוני ווקר זורק (האתר הרשמי של מכבי ת"א)לוני ווקר זורק (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

במועדון התמוגגו ממספר שחקנים: מאושיי בריסט שקלע שלשה גדולה וסחט עבירת תוקף ברגע מאוד חשוב, מרומן סורקין שקלע סלים גדולים, מג’ף דאוטין שעלה לראשונה ברבע הרביעי וקלע חמש נקודות בקלאץ’ ומלוני ווקר ש”חזר טוב מאוד יחסית למשחק ראשון ביורוליג לאחר תקופת היעדרות ממושכת”. תמיר בלאט בנוהל עשה את שלו, וברגעים שהקבוצה הייתה צריכה סל הוא קלע שלשה גדולה ומצא את חבריו לקבוצה, גור לביא שוב היה נהדר, כמו גם ג’יילן הורד, שסיפק משחק פנטסטי.

“משחק הקרבה ולחימה. כשלא הלך בהתקפה עדין מצאנו את הדרך לנצח את המשחק”, הוסיפו בסביבת הקבוצה. הצהובים שלטו במשחק, אך מונאקו התקרבה בכל פעם מחדש ואף הצליחה להפוך לרגע קט את המשחק, כשכל פעם היה שחקן אחר שדאג להשאיר את הקבוצה מהנסיכות במרחק ביטחון. במכבי החמיאו לאופי של דאוטין והבהירו שמודאגים מהפציעה של קלארק.

גג'ימי קלארק עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

במועדון ציינו כי הניצחון על קבוצתו של ספאנוליס חשוב לביטחון ולהמשך הדרך, כלומר לישורת האחרונה, הרי היה זה ניצחון חוץ. קבוצתו של קטש נותרה אולי במקום ה-13, אך היא מוצאת את עצמה במצב שבו יש לה יתרון בשובר שוויון על שתי קבוצות בעשירייה הראשונה. בשבוע הבא מכבי תארח את הדרבי התל אביבי השני של העונה, כאשר ניצחון ייתן לה יתרון בשובר שוויון על שלוש קבוצות בעשירייה הראשונה, יחד עם זאת, הצהובים נשארים ממוקדים במטרה ומסכמים: “צריכים להמשיך כך ולא להסתכל יותר מדי על הטבלה, אלא לאסוף ניצחונות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */