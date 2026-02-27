מכבי ת"א עברה בהצטיינות את בחינת הבגרות

המחזור ה-29 של היורוליג הגיע לסיומו כאשר מכבי תל אביב המשיכה ביכולת הנהדרת שלה כשניצחה את מונאקו, בתוצאה 86:91. הניצחון ה-14 של הצהובים הביא את משה ברדה ורועי לוין להתכנס בפודקאסט מכבי ת”א ולדון במשחק שהיה בראש ובראשונה בחינת בגרות, וכזו שחניכיו של עודד קטש עברו בהצטיינות.

הפרק נפתח בכל מה שאפשר ללמוד מהרגע שבו כמעט כל שחקני מחזיקת גביע המדינה עמדו על הפרקט לאות תמיכה ב’׳ימי קלארק, שנפצע במהלך הרבע השלישי. כמו כן עסקנו כמובן ביכולת הנהדרת של מספר שחקנים ובמסלול שמכבי ת”א עברה עד כה העונה בדרך כשנושא הפלייאין, הפלייאוף וסיכויי העפלה זכו למקום של כבוד בפרק, כמו גם האם זה מאוחר מדי והאם יותר ניסיון בפתיחת העונה היה שם את הקבוצה בצהוב כבר בעשירייה הראשונה בשלב מוקדם יותר של העונה.

היכולת הנהדרת של רומן סורקין הביאה את רועי לוין לעלות לדיון השוואה עם הקריירה של ליאור אליהו, ולקינוח עסקנו גם בדרבי התל אביבי שישוחק ביום חמישי הבא במחזור ה-30 של התחרות הבכירה של אירופה, ובכל מה שסביבו וכן קבענו גם מי אמורה להיות הפייבוריטית.