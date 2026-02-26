יום שישי, 27.02.2026 שעה 00:12
כדורסל עולמי  >> יורוליג

ולנסיה וריאל הביסו, פאריס הפתיעה את פאו

הצרפתים ניצחו 99:104 את היוונים, הקבוצה מהמקום השני פירקה 79:108 על באסקוניה, הלבנים ממדריד עם 70:93 על באיירן מינכן. דובאי גברה על וילרבאן

|
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-29 של היורוליג נסגר הערב (חמישי) עם מספר משחקים נהדרים ברחבי אירופה. דובאי ניצחה 85:96 את וילרבאן, ולנסיה הביסה 79:108 את באסקוניה בדרבי הספרדי, פאריס הפתיעה 99:104 את פנאתינייקוס בחוץ וריאל מדריד גברה בקלילות 70:93 על באיירן מינכן.

פנאתינייקוס – פאריס 99:104

הפתעת המחזור הגיעה אלינו דווקא מיוון, הצרפתים מהמקום ה-16 גברו על היוונים, שירדו למקום ה-10. האורחת אמנם עם ניצחון לא צפוי בכלל, אך הם עדיין רחוקים 6 משחקים מהפליי-אין. מנגד, חניכיו של ארגין עתמאן ממשיכים להסתבף ועלולים למצוא את עצמם מחוץ לשלב הנוקאאוט.

באסקוניה – ולנסיה 108:79

הדרבי הספרדי של המחזור לא סיפק דרמה גדולה. האורחים, אשר במקום השני בטבלה, לא התקשו והובילו במהלך כל המשחק בהפרש דו ספרתי. הכתומים מתבססים בשישייה הראשונה עם מאזן של 10:19. מנגד, המארחת במקום ה-18 עם 20:9.

ארגין עתמאן, הופתע בבית (רויטרס)ארגין עתמאן, הופתע בבית (רויטרס)

ריאל מדריד – באיירן מינכן 70:93

הבלאנקוס לא התקשו ועשו את העבודה נגד הגרמנים. הספרדים עלו למאזן 11:18 ונמצאים במקום הרביעי בטבלה. מנגד, האורחת ממשיכה להתרחק מהפליי-אין ונמצאת עם מאזן שלילי של 17:12.

שחקני ריאל מדריד מודים לקהל (IMAGO)שחקני ריאל מדריד מודים לקהל (IMAGO)

דובאי – וילרבאן 85:96

המארחת, אשר נמצאת במקום ה-11, רשמה ניצחון רביעי במפעל האירופי ועלתה למאזן 14:15. מנגד, הצרפתים ממשיכים לסגור את הטבלה עם מאזן שלילי של 22:7, כאשר היא ניצחה רק פעם אחת בעשרת משחקיה האחרונים. 

