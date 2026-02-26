"הפציעה של סולומון סיבכה לקבוצה את התכניות"

למרות שהיא נמצאת בכושר טוב, פיורנטינה הערב (חמישי) הזכירה את הקבוצה שהיא הייתה לאורך רוב העונה עד היום, כשאיבדה יתרון 0:3 ונקלעה להארכה מול יגילוניה ביאליסטוק במסגרת שלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג, שם הצליחה להעפיל בתום 120 דקות.

אותנו הישראלים, מה שמשך את מירב תשומת ליבנו הייתה פציעתו של הכוכב הישראלי, מנור סולומון, שעלה כמחליף בדקה ה-62 אך ירד בדקה ה-100 כשקבוצתו בפיגור 3:0, כאשר הוא הרגיש דקירה ברגלו.

בתקשורת האיטלקית ניתחו את המצב שלו, כשב’קוריירה דלו ספורט’ נכתב: “הפציעה של סולומון סיבכה לפיורנטינה את התכניות”. בינתיים מאמנו פאולו ונולי אישר כי הוא “סובל ממתיחה בשריר הירך האחורי”. ב’פוטבול איטליה’ החמיאו לשחקן הכנף בדקות המעטות ששיחק: “סולומון המרשים נאלץ לצאת בגלל הפציעה”.