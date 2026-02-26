מכבי התקרבה למונאקו ולפאו, הפועל בשישייה

הכל פתוח, וצמוד. מאוד. מחזור קריטי מאוד זה היה לשתי התל אביביות במסגרת היורוליג – מכבי השיגה הערב (חמישי) ניצחון חוץ ענק עם 86:91 דרמטי במונאקו ואילו הפועל עצרה רצף הפסדים ורשמה 86:92 בהיכל מנורה מבטחים על מילאנו.

מחזיקת הגביע הטרייה שמרה למעשה על הסיכוי להגיע לפלייאין וגם ניצחה יריבה ישירה שנמצאת במקום שמוביל לשם, כשכעת הפער בין הקבוצות עומד על 2 ניצחונות בלבד, 9 מחזורים לסיום העונה הסדירה, והיתרון ראש בראש הוא אצל החבורה של עודד קטש.

רומן סורקין עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

הפועל מצדה, לה עוד משחק חסר בשבוע הבא ביום שלישי מול פאריס, עצרה את הסחף ושמרה על מקומה בשישייה הראשונה שמובילה בסיום העונה היישר לפלייאוף, אך הדרך לשם עוד ארוכה, כשהכל צמוד וצפוף בחלק הזה של הטבלה. אגב, משחק נוסף שטרף את הקלפים והשאיר עוד אופציה לצהובים הוא הניצחון של פאריס ביוון, וגם הירוקים בסך הכל עם שני ניצחונות יותר ממכבי תל אביב (13:16 לעומת 15:14).

שחקני הפועל תל אביב מאושרים (חגי מיכאלי)

ואם זה לא מספיק, בשבוע הבא הקבוצות ייפגשו לדרבי תל אביב לוהט בהיכל, אותו תארח מכבי. שתי הקבוצות יודעות שאין מקום למעידות ובפרט החבורה של קטש, שכנראה תצטרך באזור ה-6 ניצחונות נוספים עד לסוף העונה, לפחות. הפועל שפתחה מדהים את העונה, לא תרצה להסתבך במאבקי הפלייאין.

המאבק על הפלייאוף והפלייאין ביורוליג, הטבלה:

1 – פנרבחצ’ה עם מאזן 7:21

2 – ולנסיה 10:19

3 – אולימפיאקוס 10:18

4 – ריאל מדריד 11:18

5 – הפועל ת”א עם 11:17 (משחק חסר)

6 – ז’לגיריס קובנה עם 12:17

7 – הכוכב האדום 12:17

8 – ברצלונה 12:18

9 – פנאתינייקוס 13:16

10 – מונאקו 13:16

11 – דובאי 14:15

12 – מילאנו 15:14

13 – מכבי 15:14