הורד: עברנו רגעים קשים ביחד, זה קירב בנינו

מכבי תל אביב המשיכה את הכושר הפשוט מדהים שלה בתקופה האחרונה והשיגה ניצחון תשיעי ברציפות בכל המסגרות ורביעי ברצף ביורוליג, כשגברה הערב (חמישי) 86:91 על מונאקו בחוץ.

מאמן הצהובים, עודד קטש, אמר בסיום: “ניצחון גדול, לא היה קל. חצי ראשון היינו מצוינים, במחצית השנייה הם עשו התאמות והמשחק הפך למאוד פיזי. נשארנו מרוכזים, דברים שלא עשינו בתחילת העונה, הראנו הרבה מאוד אופי. יש לנו קהל מדהים, סאת הסיבה המרכזית שאנחנו איפה שאנחנו ועושים את הריצה שלנו”.

גם ג’יילן הורד דיבר: “אני חושב שהיינו במצבים העונה שנתנו להובלה לברוח, אבל למדנו מהטעויות שלנו והצלחנו לצאת עם הניצחון. יש לנו כימיה, עברנו רגעים קשים ביחד, זה קירב בנינו. אנחנו נלחמים ביחד עד הסוף.

לוני ווקר זורק (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

“זה היה ניצחון חשוב בשבילנו. נשארנו ביחד. זה לא היה קל. אנחנו רגילים למתח שהיה בדקות האחרונות, קיבלנו ניסיון רב ממה שהיה לנו במהלך העונה, זה ביגר אותנו. האוהדים שלנו הביאו לנו אנרגיה רבה, אפילו שזה היה משחק חוץ”.

לוני ווקר הוסיף: “עשינו עבודה טובה מאוד בלשמור את ההובלה. אנחנו דוחפים אחד את השני, אפילו באימונים, אנחנו שמים אחד את השני במצבים לא נוחים. המשחק הזה הוא בשביל האוהדים, זה הרגיש כמו משחק בית”.