יום שישי, 27.02.2026 שעה 00:12
כדורסל עולמי  >> יורוליג

הורד: עברנו רגעים קשים ביחד, זה קירב בנינו

הפורוורד אחרי ה-86:91 על מונאקו: "היינו במצבים שנתנו להובלה לברוח, אבל למדנו מהטעויות שלנו". קטש: "הראנו הרבה מאוד אופי, יש לנו קהל מדהים"

|
ג'יילן הורד (רדאד ג'בארה)
ג'יילן הורד (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב המשיכה את הכושר הפשוט מדהים שלה בתקופה האחרונה והשיגה ניצחון תשיעי ברציפות בכל המסגרות ורביעי ברצף ביורוליג, כשגברה הערב (חמישי) 86:91 על מונאקו בחוץ.

מאמן הצהובים, עודד קטש, אמר בסיום: “ניצחון גדול, לא היה קל. חצי ראשון היינו מצוינים, במחצית השנייה הם עשו התאמות והמשחק הפך למאוד פיזי. נשארנו מרוכזים, דברים שלא עשינו בתחילת העונה, הראנו הרבה מאוד אופי. יש לנו קהל מדהים, סאת הסיבה המרכזית שאנחנו איפה שאנחנו ועושים את הריצה שלנו”.

גם ג’יילן הורד דיבר: “אני חושב שהיינו במצבים העונה שנתנו להובלה לברוח, אבל למדנו מהטעויות שלנו והצלחנו לצאת עם הניצחון. יש לנו כימיה, עברנו רגעים קשים ביחד, זה קירב בנינו. אנחנו נלחמים ביחד עד הסוף.

לוני ווקר זורק (האתר הרשמי של מכבי ת"א)לוני ווקר זורק (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

“קיבלנו ניסיון רב ממה שהיה לנו העונה”

“זה היה ניצחון חשוב בשבילנו. נשארנו ביחד. זה לא היה קל. אנחנו רגילים למתח שהיה בדקות האחרונות, קיבלנו ניסיון רב ממה שהיה לנו במהלך העונה, זה ביגר אותנו. האוהדים שלנו הביאו לנו אנרגיה רבה, אפילו שזה היה משחק חוץ”.

לוני ווקר הוסיף: “עשינו עבודה טובה מאוד בלשמור את ההובלה. אנחנו דוחפים אחד את השני, אפילו באימונים, אנחנו שמים אחד את השני במצבים לא נוחים. המשחק הזה הוא בשביל האוהדים, זה הרגיש כמו משחק בית”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */