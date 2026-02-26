בנפיקה הכחישה טענה שפרסטיאני הודה בדבריו

המפגש בין ריאל מדריד לבנפיקה ליסבון בפלייאוף ליגת האלופות לווה בסערת גזענות סביב ויניסיוס וג'אנלוקה פרסטיאני, כשהברזילאי טען כי יריבו קרא לו “קוף”במשחק הראשון בין הצדדים.

תחילה פרסטיאני הכחיש את המיוחס לו, וכעת הנושא ממשיך להעסיק את התקשורת בפורטוגל. דיווח שעלה בתקשורת המקומית טען כי פרסטיאני הודה בפני שחקני בנפיקה כי הוא כינסה את ויניסיוס “קוף”, אך התעקש להדגיש שהוא לא גזען והפעולה לא הייתה ממניעים גזעניים.

למרות זאת, בבנפיקה ליסבון הגיבו במהרה, וסתרו את הדיווח. בהודעה נכתב: “בנפיקה מכחישה באופן קטגורי שהשחקן הודיע לסגל או להנהלת המועדון כי הטיח עלבון גזעני כלפי ויניסיוס ג’וניור מריאל מדריד.

ויניסיוס ופרסטיאני (IMAGO)

“כפי שכבר פורסם, השחקן התנצל בפני חבריו לקבוצה על התקרית שאירעה במהלך המשחק מול ריאל מדריד, כשהוא מביע חרטה על היקפה ועל השלכותיה, ומבטיח לכולם - בדיוק כפי שעשה מהרגע הראשון - שהוא אינו גזען”.

בעקבות המקרה הוחלט להשעות את פרסטיאני באופן זמני למשחק אחד, שהיה למעשה הגומלין בין ריאל לבנפיקה, זאת למרות הטענות הסותרות בין הצדדים. הקבוצה מפורטוגל לא השלימה עם העונש והגישה ערעור על ההחלטה, אולם אופ”א דחתה את הערעור והותירה את ההשעיה על כנה.