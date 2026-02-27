מרתון ת"א נערך כעת: סימן לחזרה לחיים רגילים

אירוע הספורט הגדול של השנה יצא לדרך היום (שישי). מרתון תל אביב נערך בשעה זו עם מספר שיא של משתתפים. האירוע כולל 6 מקצים שונים: מרתון מלא, חצי מרתון, 10 ק"מ, 5 ק"מ, מרוץ אופני יד ומיני מרתון ילדים, כשבמהלכם של המקצים ובסיומם, נערך הפנינג גדול לכל המשפחה עם הופעות מוזיקליות, עמדות אוכל מגוונות ועוד פעילויות רבות.

חשוב לציין שנתיבי איילון לא חסומים, אך מלבדם כל הכבישים בעיר כן, כשיש מספר גבוה של שוטרים שמתגברים את האירוע. ההמלצה הכוללת היא להשתמש ברכבת ישראל, שתתגבר את הרכבות וישנה בקשה להימנע מתנועה בכלי רכב באזור ת”א בשעות המרתון.

50,000 רצים ורצות מתחרים מהבוקר ב-5 סוגי מקצים שונים, 5 ק"מ, 10 ק"מ, חצי מרתון, מרתון וחצי מרתון אופני יד. מעל ל-12,000 רצים ורצות חצי מרתון ה-21.1 ק"מ הוזנקו ראשונים על המסלול הרטוב, מספר שובר שיא של כל הזמנים. כך גם המקצה ל-10 ק"מ עם מעל ל20,000 רצים ורצות.

קו הזינוק במרתון תל אביב (אופיר מגדל)

אווירה חיובית במרתון (אופיר מגדל)

כמו כן גם מקצה המרתון הוא הגדול ביותר שנערך בישראל, מעל ל-3,000 רצי המרתון 42 ק"מ הוזנקו מיד אחריהם במטרה לשבור את שיא מרתון תל-אביב שנקבע בשנת 2023 על ידי הרץ הקנייתי דומיניק קיפנהנו מיביי שעומד על 02:10:11 שעות.

לאחר מעל שנתיים ולמרות המלחמה, משתתפים במרתון 15 רצי עילית בכירים מחו"ל, ובהם רצים מקניה ואתיופיה, כולם מגיעים לרוץ במקצה המרתון המלא (ביניהם פייסר אחד).

רון חולדאי גם הגיע למרתון (Sportphotography, מרתון בנק לאומי תל-אביב)

גאשו איילה בן ה-30 סיים את חצי המרתון במקום הראשון, בתוצאה של 01:03:25, בפער של 6 דקות מהמקום השני. שיא חצי המרתון, נקבע רק בשנה שעברה, על ידי האתלט האולימפי, מארו טפרי, שסיים אותו בזמן של 1:02:20 שעות, כששיא ישראל עומד על 1:00:42 שעות ורשום על שמו של טדסה גטהון.

מתיחות אחרונות לפני המרתון (אופיר מגדל)

הרצים במרתון תל אביב (אופיר מגדל)

האירוע השנה בדומה לשנה שעברה נערך בסימן 'מצדיעים לרצים', בהצדעה ובחיבוק לצה"ל ולכוחות הביטחון, המתחרים במסלולים השונים. הפקת המרתון איפשרה השנה את הרשמתם של מעל 2,000 חייילים בסדיר, ללא עלות.

הרצים במרתון תל אביב (אופיר מגדל)

הרצים במרתון תל אביב (אופיר מגדל)

בנוסף, במימון ובשיתוף צה"ל התאפשרה הרשמה במחיר מוזל לנשות ואנשי מילואים ומשרתי קבע ולמשפחותיהם. בנוסף, ביוזמה והובלה של אגף כח אדם בצה"ל יוקם מתחם ייעודי בעיר המרתון מתחם מפנק בו יוכלו להתרענן לפני ואחרי הריצה. לאחר שבשנה שעברה המרתון נערך תחת הסלוגן 'לניצחון הרוח', השנה הוא זכה לסלוגן 'נונ סטופ', המוקדש כל כולו לטהרת הספורט והריצה.

הרצים במרתון תל אביב (אופיר מגדל)

ראש עיירית תל אביב-יפו, רון חולדאי, נשא דברים בפתיחת המרתון: "בוקר טוב לכל הרצים, קודם כל אני מזכיר לכם שהמזג האוויר הוא באחריות שלי, וסידרתי לכם יופי של מזג האוויר. המרתון הזה הוא הגדול ביותר שהיה לנו, ואני מאמין שהמרתון הזה יהיה סימן לחזרה לחיים רגילים במדינת ישראל. אני מאוד מקווה שכל אחד בתורו ימצא מזור למכאוביו, לבעיותיו וכן הלאה. ונוכל לחזור לחיים שלווים, כולל ספורט בריא בעיר תל אביב-יפו".