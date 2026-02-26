ליאם ויינשטיין חתם על חוזה בוגרים במכבי פ"ת

ממשיכים ביחד. ליאם ויינשטיין (18), קשרה של קבוצת הנוער של מכבי פ"ת, חתם על חוזה בוגרים ראשון במועדון. השחקן חתם על חוזה לשלוש עונות, עד לסיום עונת 28/29, באמצעות סוכנו, אדם קידן, שליווה את השחקן למעמד החתימה בו נכחו גם יו"ר המועדון, אבי לוזון.



קבוצת שנתון 2008 של מכבי פ"ת היא ללא ספק אחת מהקבוצות המוכשרות ביותר, שידע מחלקת הנוער של המועדון בשני העשורים האחרונים. אחרי הצלחה כבירה בשנתוני הילדים זכתה הקבוצה באליפות בכל אחד משנתוני הנערים, בשנתון נערים ב' הגדילה לעשות הקבוצה וזכתה גם בגביע המדינה. רבים משחקניה עלו העונה לשורות קבוצת הנוער, מחזיקת הגביע, שהעפילה לרבע גמר הגביע ומדורגת במקום החמישי בטבלת ליגת העל.



אחד מהשחקנים המרכזיים של שכבת שנתון 2008 הוא הקשר ליאם ויינשטיין, שאחרי שתי עונות בכורה בקבוצות הצעירות של שלוחת הדרום של מכבי ת"א, הצטרף בשנתון ילדים ב' לשלוחת הדרום של מכבי פ"ת ומאז עושה דרך רצופה ומוצלחת בקבוצות המחלקה. בעונה שעברה הבקיע השחקן 14 שערים ב-32 הופעות במדי קבוצת נערים א', שזכתה באליפות ליגת העל. ויינשטיין היה מעורב משמעותית במהלכים שהניבו שערים. לצד אלה, ספג ארבעה כרטיסים צהובים וכרטיס אדום ישיר אחד. הצטיינותו בעונה שעברה סללה את דרכה לשמונה הופעות במדי נבחרת נערים א'.

אבי לוזון (שחר גרוס)

נתונים של ליאם ויינשטיין העונה

בעונה הנוכחית בקבוצת הנוער רשם השחקן 16 הופעות, שלוש מהן מלאות. השחקן הבקיע שני שערים, במשחק הניצחון 0:6 על הפועל חיפה בליגה ובמשחק הניצחון 0:3 על מכבי יבנה בגביע המדינה.



קבוצת הנוער של מכבי פ"ת, שמרוחקת שמונה נקודות ממוליכת טבלת ליגת העל, תתארח בשבת הקרובה, בשעה 15:50 אצל הפועל ת"א, סגנית המוליכה, שמקדימה אותה בחמש נקודות.