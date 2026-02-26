האמונה השתלמה לילדים ב' של מכבי רחובות

קבוצת ילדים ב' של מכבי רחובות צפון, המוגדרת כקבוצת "צו פיוס", החלה את עונת הבכורה שלה בפורמט 11 מול 11 בליגת מרכז המאתגרת לצד קבוצות מהמועדונים הבכירים בארץ. לצד הצלחה בגביע המדינה, שכללה ארבעה ניצחונות במשחקים מול קבוצות מליגות בדרג נמוך יותר, הקבוצה מצאה את עצמה מפסידה ב-11 מ-14 משחקי הליגה הראשונים, בלי לטעום את טעמו של ניצחון. בקבוצה המשיכו לעבוד קשה באימונים, לשמור על אנרגיה טובה ובעיקר להאמין - בשבוע האחרון זכתה הקבוצה לצהול פעמיים בזכות ניצחונות חשובים שהשיגה, בזכות אופי והתעלות של שחקניה.

ביום רביעי בשבוע שעבר התארחה הקבוצה למשחק שמינית גמר הגביע אצל הפועל ראשון לציון מליגת מרכז. הקבוצה הצליחה הקבוצה לחזור מפיגור של 2:0 לניצחון 2:4, כשעל שערי מחיקת היתרון של המארחת חתומים הראל אבקסיס וליאם דמלאו. על שער המהפך ושער הניצחון חתום איגור ישקוב. בהגרלת משחקי הגביע שנערכה היום (חמישי) נקבע כי הקבוצה תארח בשלב רבע הגמר את מכבי פ"ת צפון מליגת שרון.

אתמול (רביעי) שבה מכבי רחובות למעגל משחקי הליגה. הקבוצה אירחה למפגש קבוצות "צו פיוס" את מכבי באר שבע, שקיוותה לזכות בניצחון חמישי ב-16 משחקי ליגה. שער שכבש בדקה ה-10 טל גינסברג, קפטן הקבוצה, סלל את דרכה לניצחון ליגה ראשון העונה - 0:1 ביתי ומתוק.

מכבי רחובות צפון ילדים ב' (מטעם המועדון)

“לרגע לא הפסקנו להאמין בדרך שלנו”

רז לוי, מאמן רחובות, שיתף בתחושותיו: "קודם כל, זה תמיד משמח לקבל הכרה על העבודה הקשה של הילדים. אנחנו נמצאים בתקופה נהדרת, והעליה לשלב הבא בגביע לצד הניצחונות בליגה הם פרי של עבודה מאומצת".

למה אתה מייחס את השבוע המוצלח שעבר עליכם?

"למרות תקופה פחות טובה בליגה מבחינת תוצאות, לרגע לא הפסקנו להאמין בדרך שלנו. ההצלחה בשבוע האחרון, ובמיוחד בגביע, נובעת מחוסן מנטלי. הילדים הבינו שגם כשקשה, הדרך להצלחה עוברת דרך חזרה ליסודות ומשמעת עצמית. השחקנים מאוד קשובים וצמאים ללמוד, הם מבינים מה נדרש מהם ומביאים את הרצינות הזו מכל אימון ישירות למגרש".

מה המטרות שלכם להמשך הדרך?

"המטרה העיקרית שלנו היא המשכיות. אנחנו לומדים ומתקדמים מאימון לאימון, השאיפה היא שכל שחקן ושחקן ימשיך להשתפר ברמה האישית והקבוצתית. בליגה, המטרה היא לייצר יציבות ולשמר את היכולת הטובה, ובגביע – אנחנו בהחלט שואפים להגיע הכי רחוק שאפשר.

מבחינתי, הניצחון האמיתי הוא לראות אותם מיישמים את מה שעבדנו עליו תחת לחץ וממשיכים ליהנות מהמשחק. יש כאן חבורה של ילדים עם רצון אדיר להצליח, ואני גאה בהם על הדרך שהם עושים. נמשיך לעבוד קשה, להישאר צנועים ולהסתכל קדימה למשימה הבאה".