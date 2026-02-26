לקראת אינדיאן וולס: רדוקנו החזירה את פצ'י

אמה רדוקנו, הטניסאית הבריטית המדורגת במקום ה-25 בעולם, ממשיכה לבצע שינויים תכופים בצוות המקצועי שלה בניסיון למצוא יציבות. לקראת טורניר המאסטרס היוקרתי באינדיאן וולס שייפתח בחודש הבא, רדוקנו החליטה להתאחד מחדש עם מאמנה לשעבר, מארק פצ'י. המהלך מגיע ימים ספורים בלבד לאחר שהכוכבת הצעירה הצהירה כי אינה מחפשת מנטור קבוע באופן אקטיבי כרגע.

פצ'י, שאימן בעבר את אנדי מארי ומשמש כיום כפרשן בטלוויזיה, יצטרף לצוות של רדוקנו על בסיס "לא רשמי" וזמני במהלך הטורניר בקליפורניה. השניים שיתפו פעולה בהצלחה רבה במהלך שנת 2025 (בין מרץ לאוגוסט), תקופה בה רדוקנו הציגה את הטניס הטוב ביותר שלה מאז הזכייה הסנסציונית באליפות ארה"ב ב-2021. תחת הדרכתו בשנה שעברה, היא הגיעה לרבע הגמר במיאמי (הישג השיא שלה בטורניר WTA 1000), לחצי הגמר בוושינגטון ולרבע הגמר בטורניר קווינס על דשא. הסטטיסטיקה מראה כי תחת פצ'י היא רשמה מאזן חיובי מרשים של 20 ניצחונות מול 10 הפסדים, ושיפרה את דירוגה מהמקום ה-60 ל-33 בעולם באותה תקופה.

אמה רדוקאנו בפעולה על המגרש. (רויטרס)

האיחוד המחודש מגיע בעקבות פרידתה של רדוקנו מפרנסיסקו רואיג, מאמנו לשעבר של רפאל נדאל, לאחר אליפות אוסטרליה הפתוחה בה הודחה בסיבוב השני על ידי אנסטסיה פוטפובה. רדוקנו הסבירה את הפרידה ב"חוסר התאמה" מקצועי בנוגע לסגנון המשחק שלה. הבריטית בת ה-23 הדגישה כי היא מעוניינת לשחק טניס אגרסיבי יותר, להכות חזק לפינות ולקחת את הכדור מוקדם, בניגוד לגיוון ולסגנון שניסה להנחיל רואיג, שלדבריה לא תאם את רצונותיה.

מאז הפרידה מרואיג, רדוקנו עבדה בצמוד לאלקסיס קנטר, מאמן מטעם איגוד הטניס הבריטי, שהוביל אותה לגמר בטרנסילבניה מוקדם יותר החודש. קנטר צפוי להמשיך ולהיות חלק משמעותי מהצוות המקצועי ומהאימונים השוטפים, אך פצ'י הוא זה שיעניק את הערך המוסף המקצועי והניסיון באינדיאן וולס. הקשר האישי בין רדוקנו לפצ'י נחשב לקרוב מאוד וחזק, כאשר פצ'י התבטא בעבר בפודקאסט ואמר כי הוא "יחטוף כדור בשבילה" וכי הוא תמיד יהיה נכון לעזור לה, גם אם התחייבויותיו לתקשורת מונעות ממנו להיות מאמן במשרה מלאה לאורך כל השנה.

מבחינה מקצועית, פצ'י מאמין שרדוקנו צריכה לדבוק בקו האחורי, לשנות כיווני כדור ולהגיש היטב כדי לחזור לצמרת הגבוהה ולנצח משחקים גדולים. רדוקנו, שסבלה לאחרונה ממחלה והודחה בסיבוב הראשון בטורניר דובאי על ידי אנטוניה רוזיץ', מקווה שהחזרה לשתף פעולה עם הדמות המוכרת תסייע לה לייצב את העונה ולחזור למסלול הניצחונות בטורנירים הגדולים בארה"ב.