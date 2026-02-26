בדרך למעבר ענק? ניוקאסל עוקבת אחרי חלאילי

בדרך למעבר ענק? על פי דיווח בלעדי ב’דיילי מייל’, מועדון הפאר האנגלי ניוקאסל עוקב מקרוב אחר ענאן חלאילי, שחקנה של אוניון סן ז’ילואז.

לפי הדיווח, חלאילי הפך לנושא לשיחה פנימית בקרב הצוות המקצועי של הקבוצה, וזוכה להערכה רבה מצד הסקאוטים הבכירים של המועדון, ובראשם ראש מערך גיוס השחקנים סטיב ניקסון. ניקסון, הידוע ביכולתו לאתר כישרונות מבטיחים מחוץ לאנגליה, רואה בחלאילי שחקן בעל פוטנציאל אדיר בזכות המהירות והיכולת הטכנית הגבוהה שלו.

BUMPER NEWCASTLE CONFIDENTIAL

Euro winger watched

Tonali transfer truth

Major new crest development

Pre-season plans revealed

Why Bruno could miss TEN more

New Miley return date

All in my exclusive column... #nufc https://t.co/oo7wl835n1 — Craig Hope (@CraigHope_DM) February 26, 2026

העונה האירופית שצדה את העין

הפריצה המשמעותית של שחקן נבחרת ישראל הגיעה העונה בליגת האלופות, שם כבש שלושה שערים במדי הקבוצה הבלגית. בין היתר הבקיע צמד בהפסד 3:2 למארסיי בדצמבר האחרון, והוסיף שער ניצחון יוקרתי במשחק הביתי מול אטאלנטה בחודש שעבר.

בנוסף להצלחה באירופה, הישראלי עושה חיל גם בליגה המקומית בבלגיה ובאופן כללי חובה פריצה משמעותית. בגיל 21 בלבד הוא עשוי לעשות את קפיצת המדרגה היישר לפרמייר ליג.

המכשול האפשרי

על פי הדיווח, למרות העניין הרב קיימת מורכבות מסוימת בעסקאות מול אוניון סן ז’ילואז, שכן המועדון נמצא בבעלותו החלקית (25%) של טוני בלום, הבעלים של ברייטון. עם זאת, נראה כי זהו אינו מחסום בלתי עביר; רק בקיץ האחרון עבר הקשר נואה סאדיקי מהקבוצה הבלגית לסנדרלנד תמורת 15 מיליון ליש”ט.