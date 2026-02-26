יום חמישי, 26.02.2026 שעה 20:43
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5128-3827אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4531-4827צ'לסי5
4535-4227ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3845-4327בורנמות'8
3731-2927אברטון9
3741-3827פולהאם10
3639-3827ניוקאסל11
3633-2827סנדרלנד12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2549-3227ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1051-1828וולבס20

בדרך למעבר ענק? ניוקאסל עוקבת אחרי חלאילי

ב'דיילי מייל' מדווחים כי מועדון הפאר האנגלי עוקב אחרי הישראלי, כשראש מערך גיוס השחקנים רואה בו כבעל פוטנציאל אדיר. וגם: המכשול האפשרי למעבר

|
ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)
ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

בדרך למעבר ענק? על פי דיווח בלעדי ב’דיילי מייל’, מועדון הפאר האנגלי ניוקאסל עוקב מקרוב אחר ענאן חלאילי, שחקנה של אוניון סן ז’ילואז.

לפי הדיווח, חלאילי הפך לנושא לשיחה פנימית בקרב הצוות המקצועי של הקבוצה, וזוכה להערכה רבה מצד הסקאוטים הבכירים של המועדון, ובראשם ראש מערך גיוס השחקנים סטיב ניקסון. ניקסון, הידוע ביכולתו לאתר כישרונות מבטיחים מחוץ לאנגליה, רואה בחלאילי שחקן בעל פוטנציאל אדיר בזכות המהירות והיכולת הטכנית הגבוהה שלו.

העונה האירופית שצדה את העין

הפריצה המשמעותית של שחקן נבחרת ישראל הגיעה העונה בליגת האלופות, שם כבש שלושה שערים במדי הקבוצה הבלגית. בין היתר הבקיע צמד בהפסד 3:2 למארסיי בדצמבר האחרון, והוסיף שער ניצחון יוקרתי במשחק הביתי מול אטאלנטה בחודש שעבר.

בנוסף להצלחה באירופה, הישראלי עושה חיל גם בליגה המקומית בבלגיה ובאופן כללי חובה פריצה משמעותית. בגיל 21 בלבד הוא עשוי לעשות את קפיצת המדרגה היישר לפרמייר ליג.

המכשול האפשרי

על פי הדיווח, למרות העניין הרב קיימת מורכבות מסוימת בעסקאות מול אוניון סן ז’ילואז, שכן המועדון נמצא בבעלותו החלקית (25%) של טוני בלום, הבעלים של ברייטון. עם זאת, נראה כי זהו אינו מחסום בלתי עביר; רק בקיץ האחרון עבר הקשר נואה סאדיקי מהקבוצה הבלגית לסנדרלנד תמורת 15 מיליון ליש”ט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */