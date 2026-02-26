יום חמישי, 26.02.2026 שעה 20:43
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
6837-7034קובנטרי1
6334-5134מידלסברו2
5940-4534מילוול3
5734-5632איפסוויץ'4
5748-5533האל סיטי5
5445-5334רקסהאם6
5045-5434סאות'המפטון7
5042-4734בריסטול סיטי8
4938-4134פרסטון9
4943-4534בירמינגהאם10
4845-4934דרבי קאונטי11
4840-4334ווטפורד12
4732-3834סטוק סיטי13
4752-4634ק.פ.ר14
4640-4034סוונסי15
4548-4834שפילד יונייטד16
4244-4534נוריץ'17
4143-3334צ'רלטון18
3943-3433פורטסמות'19
3843-3234בלקבורן20
3550-3334ווסט ברומיץ'21
3454-4734לסטר22
2946-2934אוקספורד יונייטד23
-768-2034שפילד וונסדיי24

"השוערים לפניו היו פתטיים, הקהל מתחבר לפרץ"

באנגליה משבחים את השוער של סאות'המפטון: "הוא לא מעוניין לנופף לקהל על אף שהוא מטריף אותם, הוא מעוניין לשמור רק על רשת נקייה, הוא אובססיבי"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

לאט ובזהירות, דניאל פרץ הופך לאחד השוערים הטובים בצ’מפיונשיפ, כשהוא כבר הצליח לכבוש את לב אוהדי קבוצתו החדשה, סאות’המפטון, אליה הגיע בהשאלה בינואר האחרון כדי לעזור לה במאבקי ההגעה לפלייאוף. 

בפודקאסט ‘טוטאל סיינטס פוד’ המתמקד בקדושים, הפאנליסט גלן דה לה קור שיבח את השוער: “אני אוהב את דניאל פרץ. הוא לא מעוניין לנופף לקהל, על אף שהוא מטריף אותם, הוא רק מעוניין בלשמור על רשת נקייה. העובדה שהוא זרק את עצמו לכדור מחוץ לרחבה ונגח כשאנחנו מובילים 0:5, חשבתי שזה משעשע. נראה שהרבה מהקהל מתחבר אליו עכשיו.

“זה נראה שהוא משתפר ממשחק למשחק. נכון, לא הייתה לו הרבה עבודה נגד ק.פ.ר, אבל הוא הופך לשוער טוב שאפשר לסמוך עליו ואני חושב שאפשר לצפות ממנו ליותר בשבועות הקרובים. התלוננו מתחילת העונה על עמדת השוער ובצדק, כי אחוזי ההצלה למשחק של מי שעמדו היו פתטיים”.

דניאל פרץ. "הוא הופך לשוער טוב שאפשר לסמוך עליו" (IMAGO)דניאל פרץ. "הוא הופך לשוער טוב שאפשר לסמוך עליו" (IMAGO)

גם כתב המועדון אלפי האוס, המסקר אותה ב’דיילי אקו’ ומתארח בפודקאסט החמיא: “הקבוצה העלתה סרטון עם כל השחקנים לרשתות החברתיות ושאלו אותם מה היה השער האהוב עליהם מבין החמישה שהם כבשו נגד ק.פ.ר ובלי למצמץ הוא ענה ‘אף גול, השער הנקי היה הרגע המועדף עליי’ ואז הוא פשוט הלך. הוא אובססיבי לרשת נקייה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */