דיווח: יורגן קלופ צפוי לחזור לתפקיד המאמן

יורגן קלופ נקשר באופן מפתיע לחזרה לתפקיד האימון, כאשר העיתון הבריטי ‘דיילי מייל’ פרסם כי דיווח אוסטרי טוען שהוא עשוי לעזוב את תפקידו ברד בול. קלופ מונה למנהל המקצועי על ידי ענקית משקאות הספורט האוסטרית בינואר 2025, וחתם על חוזה לחמש שנים לאחר נפרד מרגשת מליברפול.

בתפקיד זה, הגרמני בן ה-58 מפקח על פעילותן של ר.ב זלצבורג (אוסטריה), ר.ב לייפציג (גרמניה), ניו יורק רד בולס (ארה"ב) וברגנטינו (ברזיל). אך דיווחים בפרסום האוסטרי טוענים כי מאמן העבר של ליברפול מחפש אתגר חדש, כאשר רביעיית המועדונים השיגו הצלחה מועטה מאז הגעתו.

הם מוסיפים שהמצב גרוע במיוחד ברד בול לייפציג, כאשר המועדון נמצא כעת במקום החמישי בבונדסליגה ונמצא במאבק בין ארבע קבוצות כדי להבטיח מקום במוקדמות לליגת האלופות בעונה הבאה. הדיווח סיכם שרד בול לא תעמוד בדרכו של קלופ אם ירצה לחזור לאמן בקיץ, כאשר אוליבר גלסנר, המאמן היוצא של קריסטל פאלאס, כבר מועמד כמחליפו. גלסנר עבד בעבר בזלצבורג כעוזר מאמן בין השנים 2012-14.

יורגן קלופ, יחזור לאמן באנגליה? (IMAGO)

“שטויות גמורות, אנחנו מרוצים ממנו מאוד”

אך כשנשאל על הדיווח ביום חמישי, מנכ"ל רד בול, אוליבר מינצלאף, הכחיש זאת ואמר: "'זה שטויות גמורות ומפוברקות לחלוטין. להיפך, אנחנו מרוצים מאוד מעבודתו של יורגן קלופ. הוא משקיע מאמץ רב, נמצא בתקשורת מתמדת עם המאמנים והמנהלים הספורטיביים שלנו, ומפתח את פילוסופיית הכדורגל שלנו ברד בול.

המנכ”ל המשיך: “אנחנו משוכנעים שהוא האיש הנכון לתפקיד הזה. שם אנחנו משקיעים את כל המיקוד והאנרגיה שלנו”. קלופ לא היה בעמדת ניהול מאז שעזב את ליברפול בסוף עונת 2023-24, וציין שהוא צריך לקחת הפסקה. מאז הוא נקשר למספר משרות בקיץ האחרון, כולל ריאל מדריד.

צ'אבי אלונסו, היה אופציה ב'? (IMAGO)

“יורגן היה יכול לאמן את ארה"ב או את אנגליה”

בשיחה בשבוע שעבר, סוכנו של קלופ, מארק קוזיקה, גילה כי פנו אליו מנצ'סטר יונייטד וצ'לסי, כמו גם נבחרת אנגליה וארצות הברית, כדי שיהפוך למאמן שלהם לאחר שיעזוב את האדומים: “לפני שהצטרף לרד בול, יורגן היה יכול לאמן את ארה"ב או את אנגליה”.

קוזיקה הוסיף: “כנראה גם את גרמניה, אם ג'וליאן נגלסמן לא היה שם כבר, אפילו צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד שאלו, למרות שיורגן הצהיר בבירור שהוא לא יאמן אף מועדון אחר באנגליה. הפניות האלה ממשיכות להגיע, הוא מרוצה מאוד ממה שהשיג. זה נפלא להיכנס להיסטוריה כאחד המאמנים הבודדים שניהלו רק שלושה מועדונים ומעולם לא פוטרו”.