קבוצות ליגת העל בפעילויות ליום המעשים הטובים

מנהלת הליגות לכדורגל הודיעה כי במסגרת המחזור ה-25, קבוצות ליגת העל יערכו פעילות במסגרת יום המעשים הטובים: “תחת פעילות "יחד למען הקהילה" של מנהלת הליגות, נרתמות קבוצות הליגה לפעילות במסגרת מיזם הדגל של עמותת רוח טובה מקבוצת אריסון, ’יום המעשים הטובים’”.

עוד נכתב על היום עצמו ועל היוזמה מטעם המנהלת: “יום המעשים הטובים מתקיים השנה ב-10.3 ומציין 20 שנים בהם הציבור הרחב פשוט עושה טוב. ‘יום מעשים טובים’ הינו יום גלובאלי המאחד יותר מ-115 מדינות לעשייה למען הזולת והסביבה ומאפשר לכל אחד ואחת לעשות טוב בדרך שלו”.

“מדובר ביום שיא לעשיית טוב, בהשתתפות של מעל ל-2.5 מיליון אנשים בישראל באלפי פרויקטים קהילתיים ובפעילויות התנדבות ברחבי הארץ, תחת המסר המרכזי ‘מאוחדים בטוב’”, הוסיפו במנהלת.

אריזות חבילות מזון (אחים לסמל)

על המיזם

המיזם שנוסד בשנת 2007 על ידי שרי אריסון, התחיל עם 7,000 משתתפים ו-120 פרויקטים, הפך לתנועה חברתית רחבת היקף הכוללת כיום השתתפות של מעל ל-95% מהרשויות המקומיות בישראל, מאות חברות עסקיות, אלפי עמותות וארגונים, ומיליוני אזרחים מכל המגזרים והקהילות.

כמו כן צוין לגבי היוזמה: “חשוב לציין כי כבכל שנה, יום מעשים טובים מתקיים גם בחברה הערבית בכלל הרשויות, כולל ביישובים הלא מוכרים וישולב עם חודש הרמאדן, במסגרתו מתוכננות פעילויות רבות של עשיית טוב והתנדבות”.

פעילות הקבוצות

במסגרת יום המעשים הטובים כל אחת מ-14 קבוצות הליגה בחרה פעילות למען הקהילה שתקרה בחודש הקרוב. בין הפעילויות שיתקיימו: מפגש עם יתומי צה"ל (מכבי חיפה), פעילות עם מרכז איזי שפירא (מכבי ת"א), פעילות עם עמותת נגבה שפועלת בדרום הארץ (הפועל באר שבע), שיפוץ פנימיה (הפועל פ"ת), פעילות בבית אבות (מכבי נתניה), פעילות עם משפחות נזקקות (בני ריינה), ניקיון חופים (הפועל חיפה) ועוד.

כל קבוצות הליגה משתתפות (רועי כפיר)

“שיתוף פעולה מרגש במיוחד”

רפי אלול, יו"ר עמותת רוח טובה מקבוצת אריסון: "שיתוף הפעולה עם מנהלת הליגות לכדורגל מרגש אותנו במיוחד. התנדבות השחקנים מעוררת השראה אצל אזרחים רבים גם לצאת ולעשות טוב ביום מעשים טובים ולאורך כל השנה. פעילויות ההתנדבות של השחקנים מראות שכולנו מאוחדים בטוב".

יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון: "הכוח של הכדורגל הישראלי נמדד לא רק באיכותו והעניין שהוא מספק, אלא גם בערבות הדדית והקשר שלו לקהילה. יום המעשים הטובים הוא עוד דרך בה אנחנו יכולים לקחת חלק ואנו שמחים שגם השנה קבוצות ליגת העל ממשיכות במסורת ההתנדבות והתרומה לקהילה".