ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"היה 100% פנדל מול פ"ת. חיפה שיחקה טוב"

ניסן קניאס דיבר בתוכנית "שיחת היום" על היכולת במשחק האחרון ("שחקנים החמיצו מול שוער") וזהות המאמן בעונה הבאה ("התוצאות לא צריכות לקבוע")

|
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

זהות המאמן של מכבי חיפה בעונה הבאה עדיין לא ברורה. כשהחוזה של ברק בכר מסתיים בסוף העונה, במועדון יצטרכו לקבל החלטה לגבי זהות המאמן שיוביל את המועדון קדימה. הפרשן ניסן קניאס דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס לנושא.

מה אתה חושב על מה שקורה עם בכר?
”אני יכול להגיד רק את דעתי, שהוא צריך להמשיך במכבי חיפה”.

אני חושב שרק זכייה בגביע תשאיר אותו.
”אם במכבי חיפה צריכים לקבל החלטות לפי משחק כזה או אחר, זה לא נשמע לי הגיוני. ככה לא מקבלים החלטות”.

ברק בכר, "לא צריכים לקבל החלטות לפי משחק כזה או אחר" (עמרי שטיין)ברק בכר, "לא צריכים לקבל החלטות לפי משחק כזה או אחר" (עמרי שטיין)

לא אהבו שהוא ערבב במשחק האחרון.
”לדעתי זה לא ערבוב, מכבי חיפה שיחקה כדורגל טוב, ייצרה מצבים והיה אמור להיות פנדל של מאה אחוז. שחקנים החמיצו מול שוער, בסופו של דבר פ”ת הבקיעה בלי מצבים. ברגע שמכבי חיפה ספגה נוצר כאוס כזה, אבל עד אז הקבוצה הייתה יכולה להיות ב-0:3”.

אבל בכר לא ניצל את החולשה בהגנה של פ”ת. אמרו שסטיוארט טוב באימונים.
”ראינו במגרש שהוא לא טוב, כשברק בכר הגיע לפה מכבי חיפה הייתה בפלייאוף התחתון, לה היה כדורגל בכלל. בסופו של דבר קבוצת כדורגל היא כמו נמלה, אתה עובד בקיץ וחי בחורף. לא עבדו טוב בקיץ אז אין מה לעשות”.

אנחנו עושים סקר אם בכר צריך להמשיך או מאמן אחר.
”גם אנחנו עשינו ובכר לקח בפער, הוא קונצנזוס אצל האוהדים. יעקב שחר מודיע מסורתית על זהות המאמנים באפריל וזה לגיטימי. התוצאות העונה, לא צריכות להיות להן השלכות על זהות המאמן, גם ככה זאת עונה כושלת כי לא נאבקים על האליפות”.

