עירוני ד׳ וגלילי כפר סבא הן אלופות התיכונים

אליפות ליגת התיכונים בכדורעף לשנת הלימודים תשפ"ו הגיעה היום (חמישי) לשיאה עם משחקי הגמר שנערכו בהיכל הספורט אנרבוקס בחדרה. בתום משחק גמר התלמידות בין מוסינזון הוד השרון לעירוני ד׳ תל אביב, ניצחה נבחרת עירוני ד׳ 3:0 את מוסינזון הוד השרון. בגמר התלמידים שמרה האלופה המכהנת גלילי כפר סבא על התואר וניצחה 3:1 את אורט יד ליבוביץ נתניה.

האליפות, בהובלת התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל, הזרוע הביצועית של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני במשרד החינוך, הציגה גם השנה רמה מקצועית גבוהה. בין האורחים באירוע נכחו חה״כ נאור שירי, ראש עיריית הוד השרון אמיר כוכבי, ראש עיריית חדרה ניר בן חיים, מנכ״ל מי עדן יוני ארליך שבתו אף שיחקה וניצחה יחד עם נבחרת עירוני ד׳, יו״ר איגוד הכדורעף רינה דור המפמ״ר והממונה על החינוך הגופני במשרד החינוך גיא דגן ובכירים נוספים.

את אירועי הגמר פתחו נבחרות התלמידות, כאשר עירוני ד' תל אביב, שהעפילה לגמר הרביעי ברציפות, התמודדה מול מוסינזון הוד השרון. השתיים, שהרשימו כבר בשלבי חצי הגמר, סיפקו משחק איכותי, אך עירוני ד׳ ניצחו את מוסינזון הוד השרון ב-3 המערכות הראשונות והבטיחו את הניצחון.

חד וחלק: ת"א אלופת התיכונים כדורעף נשים

השחקנית המצטיינת של המשחק הייתה שירה שוורץ, שחקנית מספר 7 מנבחרת עירוני ד׳ תל אביב, שהפגינה יכולת גבוהה לאורך המשחק וזכתה בפרס בחסות סמסונג, שהוענק לה על ידי המפמ״ר על חינוך הגופני גיא דגן וסמנכ״לית התאחדות הספורט לבתי הספר טל אנקונה.

גמר התלמידים הציג קרב מסקרן במיוחד בין גלילי כפר סבא, האלופה המכהנת, לבין אורט יד ליבוביץ נתניה, שהעפילה לראשונה בתולדותיה לגמר. המשחק עמד בציפיות, היה צמוד והתחיל בניצחון של ליבוביץ במערכה הראשונה. אך גלילי כפר סבא חזרו למשחק מהר והגמר הוכרע בתוצאה 3:1 לגלילי.

איתמר פלג, שחקן מספר 4 מנבחרת גלילי כפר סבא, נבחר למצטיין המשחק לאחר שהוביל את קבוצתו ברגעים המכריעים. הוא קיבל את תואר ה־MVP ופרס מתנת סמסונג מידי המפמ"ר והממונה על הפיקוח הגופני במשרד החינוך גיא דגן ומנהל האגף המקצועי בהתאחדות הספורט לבתי הספר, יורם כהן.

אלופים! כפ"ס אלופת ליגת התיכונים בכדורעף

מעבר ליוקרה ולתואר, למשחקי הגמר היו גם משמעות מיוחדת: הנבחרות הזוכות השנה יהיו מועמדות לייצג את משרד החינוך באליפות העולם בכדורעף לבתי ספר, שתתקיים בסין ביולי 2026.

גיא דגן, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני במשרד החינוך: "החינוך הגופני הוא נדבך מרכזי בעיצוב דור העתיד, והיום ראינו כיצד הערכים הללו מתורגמים להישגים על המגרש. הרמה המקצועית הגבוהה שהפגינו היום נבחרות התלמידות היא פרי של עבודה קשה מצד הצוותים החינוכיים, המאמנים, הספורטאיות והספורטאים עצמם. משרד החינוך רואה בספורט בבתי הספר כלי משמעותי לפיתוח מנהיגות ומצוינות אישית.

גיא דגן (יח"צ)

אני רוצה להודות לעיריית חדרה על אירוח הגמר באנרבוקס, לצוותים החינוכיים ולהתאחדות הספורט לבתי הספר על ארגון הטורניר ואירוע הגמר. אני מברך את הנבחרות הזוכות- עירוני ד' תל אביב וגלילי כפר סבא, ומאחל להן הצלחה רבה במסע המרתק שמצפה להן בסין".

זיו ישראלי, מנכ"ל התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל: "גמר ליגת התיכונים בכדורעף הוא הרבה מעבר לאירוע ספורט, הוא אחד מרגעי השיא עבור מערכת החינוך, מועדוני הספורט הבית ספריים והספורט בישראל כאחד. הרמה המקצועית הגבוהה שראינו היום במשחק בגמר היא תוצאה של עבודה קשה, התמדה ורוח ספורטיבית יוצאת דופן של השחקניות והצוותים המקצועיים.

זיו ישראלי (ארז עוזיר)

התאחדות הספורט לבתי הספר ומועדוני הספורט הבית ספריים ימשיכו להוות בית לצמיחת ספורטאים וספורטאיות, ערכים, מצוינות ולחיבור בין נוער מכל רחבי הארץ דרך הספורט."