14 נק' הופחתו למגדל העמק, שנקנסה ב-100,000

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל בישראל, בראשות הדיין עו"ד נעם ליובין, אישר היום (26.2.26) הסדר טיעון בין ההתאחדות לכדורגל בישראל לבין קב' הפועל מגדל העמק מליגה א' צפון ודרור כהן, ששימש כחבר הנהלה לשעבר במועדון, זאת במסגרת תיק שעסק בעבירות של מעשה בלתי ספורטיבי בנסיבות מחמירות והשתתפות בהימורים לא חוקיים.

על פי כתב האישום המתוקן, הנאשמים הודו במעשה בלתי ספורטיבי בשלושה משחקים – שניים מול צעירי א.א. פחם ואחד מול הפועל בני זלפה. בנוסף הודה כהן בעבירה של השתתפות בהימורים לא חוקיים במשחק מול הפועל בני זלפה. במקור יוחסו לנאשמים עבירות חמורות יותר, לרבות מעורבות בהטיית תוצאות במספר משחקים בעונת 23/24.

במסגרת ההסדר נקבע כי ממאזנה של הפועל מגדל העמק יופחתו 14 נקודות ליגה בפועל בעונת המשחקים הנוכחית. עוד נגזר על המועדון קנס כספי בסך 100 אלף ש"ח, מחציתו להתאחדות ומחציתו תממן 100 שעות הסברה בנושא טוהר המשחק עד תום עונת 26/27, בהתאם למתווה שיאושר על ידי מנהל האגף המשפטי.

בנוסף הוטל על המועדון עונש על תנאי של הפסקת פעילות למשך שלוש שנים וכן קנס על תנאי בגובה 100 אלף ש"ח, שייכנס לתוקף במקרה של הרשעה חוזרת במעשה בלתי ספורטיבי בנסיבות מחמירות או אם יתברר כי כהן או גורם אחר מההנהלה הקודמת מנהל את הקבוצה בפועל, במישרין או בעקיפין.

בעניינו של כהן נקבע עונש הרחקה לצמיתות מכל תפקיד בקבוצה ובכל מסגרת של ההתאחדות לכדורגל בישראל. בית הדין הדגיש כי מדובר בעבירות הפוגעות בטוהר המשחק ובאמון הציבור, וציטט את פסיקת בית המשפט העליון ברע"פ 5902/05 מדינת ישראל נ' אמסילי, לפיה “לטוהר המידות בספורט ישנה חשיבות מיוחדת”.

הדיין ליובין ציין כי ההגעה להסדר חסכה ניהול הליך הוכחות ממושך וחקירות נוספות, אך הבהיר כי יש לאזן בין שיקולי היעילות לבין האינטרס הציבורי והצורך בהרתעה אפקטיבית. עוד קרא לרשויות האכיפה, ובראשן משטרת ישראל, למצות את ההליכים הפליליים במקרים דומים, והדגיש כי מדובר בתופעה שיש להיאבק בה בנחישות.