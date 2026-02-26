"חווינו פחד אימים, אני והעוזר שלי אמרנו הגומל"

שרון מימר היה בשבועות האחרונים במוקד של אחת הסערות הגדולות בכדורגל הישראלי, כשהמאמן והצוות שלו חוו לטענתם ניסיון תקיפה על ידי אוהדי בני סכנין במהלך האימון ועזבו בעקבות זאת את הקבוצה, שמינתה במקומו את יוסי אבוקסיס. היום (חמישי) הוא שבר שתיקה ועלה לדבר על הכל בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה שלומך?

”עכשיו בסדר האמת”.

נרגעת קצת?

”כן, הזמן עושה את שלו, עכשיו ברוך השם הכל בסדר”.

קח אותנו לאותו יום, האוהדים פרצו לאימון ומה קרה שם? מה חווית ועברת?

”קשה קצת לחזור על זה כי זה משהו לא קל, לא מאחל אותו לשונאים שלי. למרות שניסו להקטין את האירוע ושמעתי הרבה שקרים אחרי האירוע. עוד לא חנינו, אני וליאור ראובן, ואיש המשק שלנו אמר שיהיה בלגן ושיגיעו אוהדים. נכנסנו להתכונן לאימון, עשינו מה שצריך, אסיפות וידאו וכו’, ואז יצאתי עם מאמן השוערים והשוערים למגרש וראינו שהתקבצו שם 5-10 אוהדים שהתחילו לקלל ולקרוא כמה קריאות. אמרתי לבחור מההנהלה שאולי נכון להזמין משטרה והוא חייך ואמר ‘שטויות’.

“הלכתי אליהם כדי לנסות להבין מה הטענות שלהם, התחלתי לנסות לדבר איתם. תוך כדי שאני מדבר איתם נכנס נחיל של אוהדים, חלקם רעולי פנים עם אלות, הייתי בהלם ולא ידעתי מה לעשות. השוערים שלי עצרו אותם כשהם ניסו לקפוץ מעל הגדר. הלכתי לכיוון חדר ההלבשה של המאמנים. היו שם אנשי צוות שלי, והאפסנאי שקלט את הבלגן נעל אותנו בתוך החדר כדי שלא יגיע אלינו. האוהדים הסתובבו במתחם, דיברו עם השחקנים, חיפשו אותנו וקלטו אותנו ודפקו על הדלתות והחלונות כדי להיכנס. נכנסנו קצת להלם. מאמן הכושר שלי היחיד שתפקד, התקשר פעמיים למשטרה ואמר שיבצעו בנו לינץ’ ושיגיעו מהר”.

שרון מימר (עמרי שטיין)

חשבת עד כדי כך שיבצעו בכם לינץ’?

”אני וכל מי שהיה איתי בחדר. אני לא ראש ארגון פשע, סך הכל מאמן, לא צריך לבוא לדבר איתי רעול פנים עם אלות. מי שבא ככה לא בא לדבר, כך אני וכל הצוות שלנו הרגשנו. כשאיש המשק קלט את כל הבלגן הוא פתח לנו את הדלת האחורית והפנה אותנו לחדר פנימי יותר. המשטרה הגיעה ואמרה אל תזוזו מפה אנחנו לא מצליחים להשתלט על האירוע הזמנו עוד כוחות. גם הכוחות האלה לא עזרו, ורק אחרי שעה הגיעה יס”מ ופינה אותם. אני אמרתי שבמקום הזה לא אדרוך יותר, אני לא אסכן את החיים שלי. אחרי שפינו את כולם, אחרי שעה וחצי שהיינו נצורים בחדר, יצאנו עם ניידות ואמבולנס צמוד עד היציאה מסכנין ושם נפרדו דרכנו”.

מה עובר עליך בראש כשאתה בחדר והם מחפשים אותך?

”פחד אימים, פחד משתק. אני והצוות לא ידענו מה לעשות. היחיד שהתקשר למשטרה זה מאמן הכושר”.

הייתה מחשבה שלא תצא משם בחיים?

”אם הם היו נכנסים, אי אפשר היה לדעת איך זה היה נגמר. זה היה פחד אמיתי, כאילו הולכים אל הלא נודע. אם הם היו נכנסים אלוהים יודע מה היה קורה”.

ליאור ראובן (עמרי שטיין)

מתי ידעת שאתה עוזב? כשפינו אותך מהעיר עם הניידות?

“כבר שהייתי נצור בחדר קיבלתי את ההחלטה, הודעתי גם להנהלה שם, וביקשתי כבר לפני שפינו אותנו לכנס את השחקנים והצוות, לא אסכן את החיים שלי, יש לי משפחה וילדים שיותר חשובים מכל דבר אחר”.

מי גרם לזה שהאוהדים יבואו לאימון ויחפשו אותך?

”המלחמות הפנימיות בתוך ההנהלה הם שגרמו לזה. זו קדנציה שנייה שלי בסכנין ועשיתי רק טוב למועדון, לקחתי מועדון שהיה בכאוס אמיתי בתחילת העונה, אף אחד לא רצה לדרוך במקום הזה, הפעלתי את כל הקשרים שלי והבאתי שחקנים, התגברנו על הקשיים. הבעיה שתוך כדי תנועה יש מלחמות פנימיות בתוך ההנהלה והם הזינו את הקהל”.

זה נכון שבגלל השחרור של אבו עביד?

”זה היה עוד תירוץ של ההנהלה להטריף את הקהל על חלק אחר בהנהלה, זה מלחמות פנימיות”.

איאד אבו עביד (רדאד ג'בארה)

מי נגד מי שם?

”לא רוצה להיכנס לזה. אחד מלכלך על השני והולכים לקהל ומספרים להם סיפורים ולצערי הקהל אכל את כל מה שהם אמרו להם ובמקום להעריך את כל מה שעשינו העונה”.

מי שחרר את אבו עביד מהקבוצה?

”הוא רצה ללכת לבד. בשלוש שיחות הסברתי לו שאני לא רוצה שהוא ילך כי הוא חשוב למועדון. היה לו קשה עם זה שהוא לא פתח במשחקים האחרונים. בהנהלה אחד רצה לשחרר אותו ואחד רצה שהוא יישאר. בסוף הוא הלך בגלל שהוא רצה וגם עוד שני שחקני בית ששיחקו פחות ביקשו ללכת ולא אני שחררתי אותם. המידע שהופנה לקהל זה שאני דחפתי שהם ילכו, כמובן ששיקרו אותם כדי להלהיט את האווירה. חבל, כי אני והצוות שלי עשינו שם עונה טובה”.

כשאתה שומע את סכנין מתנערת ממה שקרה, איך אתה מרגיש?

”שמעתי כמות שקרים אדירה בימים שאחרי האירוע. יש חבר הנהלה שרואים בווידאו שהוא עומד לידי כשהם באים רעולי פנים עם אלות, יש לפחות 10 עדים שיעידו את הדברים האלה. הם מנסים להתחמק מזה כדי לכסות על המעשים שלהם, אבל לא אתן לזה לקרות”.

מוחמד אבו יונס (שחר גרוס)

טענו שפגעו מהיחס שלך לאורך הזמן, שבאת בטענות אליהם בתקשורת.

”כשהיינו ביציאה מסכנין כשניידות משטרה לידנו אבו יונס התקשר אליי ועניתי לו ואמרתי לו שסיימתי בסכנין כי הפקירו אותנו. התקשרו לאבו יונס בתחילת האירוע והוא סירב לבוא וסירב להזמין משטרה. התקשר אליי גם ראש העיר מאזן גנאים ואני לא רוצה אפילו להגיד מה הוא אמר לי. ניצלנו, הייתי בסערת רגשות, יומיים לא רציתי לדבר עם אף אחד, הם פשוט הפקירו אותנו. הם יכולים לצייר תמונה איך שהם רוצים, מנסים לסדר את זה איך שנוח להם”.

אבו יונס לא רצה להזמין משטרה. מה אתה רומז?

”לא רק הוא, אף אחד. הם לא רצו להתעסק עם הקהל, פשוט הפקירו אותנו בידיים שלנו”.

לפני חודש הגעת לאוהל מחאה בעיר סכנין ותמכת נגד האלימות בחברה הערבית. האמנת שזה יבוא נגדך?

“אני לויאלי לכל מועדון שמגיע אליו. כמו שחשבנו, זה בסוף יגיע גם אלינו וזה הגיע, וזה עצוב, כי אני והצוות והשחקנים הגענו לאוהל, הבענו תמיכה, ואפילו נאמתי שם בשיתוף פעולה עם מאזן. לצערי דיבורים לחוד ומעשים לחוד כי זה הגיע למצב הזה. חבל בשביל המגזר”.

מאזן גנאים (איציק בלניצקי)

אולי הם רצו לרצות את הקהל והקריבו אותך?

”מתחילת העונה יש מלחמות פנימיות ופה הם קצת איבדו שליטה, כמובן שאף אחד מהם לא רוצה לקחת אחריות על זה אז הם בורחים הצידה, נתנו לדברים להתגלגל וזה הגיע לאן שהגיע”.

חשבת שלא תצא בחיים?

”היו רגעים בתוך החדר כשהם דפקו על הדלת והחלון, שאתה משתתק מהפחד ולא מצליח אפילו לחשוב מה יהיה פה”.

אתה שולח הודעת פרידה הביתה למשהו ומישהו?

”עברנו מחדר לחדר בלי הטלפונים, היינו די מנותקים. רק אחרי שעה הצליחו להביא לנו את הטלפונים”.

אוהדי בני סכנין באימון (צילום מסך)

מישהו מאוהדי סכנין התנצל בפניך?

”לא, כמעט כולם מוזנים מהשקרים שלהם, נוח להם לשמוע את מה שההנהלה מפזרת”.

בסרטונים שהם שחררו לא הראו את שאר הדברים.

”התחילו בכלל מהסוף להתחלה, זה מצחיק”.

השגת את הסרטון?

”לא, יש את מה שהם שלחו, הערוך. זה ילך כנראה לתביעה כי הם מתחמקים ממה שהיה. הם טוענים שאני הפרתי חוזה. המשטרה כבר העבירה לנו חומרים ועדויות מהאירוע. הם לא יכולים להתכחש למה שהיה, המשטרה הייתה שם. כל מועדון שירצה להיפתר מחוזה של שחקן או מאמן יכול לשלוח אוהדים לעשות דברים כאלה. האחריות של המועדון זה לדאוג לשלום של עובדיו”.

שרון מימר (חגי מיכאלי)

מה אמרת בבית כשהגעת?

”לשמחתי זה היה שבת. הסברתי לאשתי שהכל בסדר, לא רציתי להלחיץ אותה, סיפרתי לה בקצרה את הסיפור, ואז כבר הגיע הזמן של בית הכנסת. בשבת היה לי זמן לנוח ולעכל את כל מה שקרה”.

עשית ברכת הגומל בבית הכנסת?

”כן, גם אני וגם העוזר שלי. תודה לאלוקים שניצלנו. אני לא מצטער שהגעתי לסכנין, באתי בטוב לעשות טוב למועדון הזה ובחודש האחרון בהנהלה באו ואמרו לי שהם רוצים להאריך לי את החוזה ואמרתי להם שכרגע זה לא הזמן להתעסק בזה ושבואו נתרכז בלעשות פלייאוף ואחר כך נדבר”.

השחקנים לא קשורים לזה?

”לא. הקשר שלנו מעולה”.

שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

מה אתה יכול לומר על ההתנהלות בסכנין העונה?

”אני נותן לצוות שלי ולשחקנים ציון 10. עברנו עונה שאתם יודעים רק חצי מהדברים. הרבה פעמים בראיונות שלי אנשים לא מבינים למה אני מקריב את עצמי. זה לא מקום מסודר שהכל זורם. אני לא מצטער שזה פגע לי קצת בשם, כי כדי להצליח הייתי חייב לפעול ככה. שלם עם כל מה שעשיתי, העובדות מדברות בעד עצמן. ההצלחה הגיעה בזכות עבודה קשה”.

אם לא היית מעביר מסרים דרך התקשורת יכול להיות שלא היו מסדרים דברים?

”ב-100 אחוז. היה לי ראיון שכאילו דיברתי על ההנהלה. מנכ”ל, עו”ד ודובר שחי את הקבוצה אלה תפקידים שלא היו בסכנין ודיברתי בתחילת העונה שצריך את זה. מאזן גנאים הגיע ואמר שיסדרו את זה, וזה לא קרה, אבל אחרי שבוע לא היה להם נעים לשמוע את מה שאמרתי ואז סידרו. לשמחתי אני יודע איך להתנהל במקומות כאלה אבל גם יודע שיש לזה מחיר בחוץ כי יכול להיות שזה לא נראה טוב כלפי חוץ”.

ביקשת לדבר עם הקהל לפני?

“אמרתי להנהלה שבועיים לפני – בואו נעשה פגישה עם הקהל, בואו נדבר, אנחנו צריכים את הקהל. לצערי הם לא עשו את זה כי היו להם מטרות אחרות. אני לא נגד מחאה של קהל, אם הוא בא בצורה תרבותית אני שמח לדבר עם הקהל. ניסיתי להסביר להם בהתחלה שכל מה שעשינו זה כדי שהקבוצה תצליח”.

מוחמד אבו יונס (עמרי שטיין)

אם היו נותנים לך לדבר עם הקהל שבועיים לפני כן הסיטואציה הייתה נמנעת?

”אם הקהל היה שומע את האמת, הוא לא היה מגיע למצב שהוא הגיע, אבל כנראה למישהו זה היה נוח שזה מה שיקרה”.

כמה אתה פגוע?

”בכלל לא, שלם עם עצמי כי עשיתי רק טוב לסכנין, מי שהיה רואה את הקבוצה בתחילת הדרך היה מבין שלקבוצה יש את סיכויי ההצלחה הנמוכים ביותר בליגה. אני לא מבואס, אני שמח, כי זה נתן לי כלים, כמאמן להצליח גם בתנאים כאלה. מגיע קרדיט גדול לצוות ולשחקנים”.

מה הלאה מבחינתך?

”אחרי ארבע וחצי שנים שאני מניע בכל בוקר את האוטו מראשל”צ לצפון, כל יום כמעט ארבע שעות על הכביש, אני לא בוכה על הזמן שיש לי עכשיו להטעין מצברים, ונחכה לאתגר הבא”.

שרון מימר (לילך וויס-רוזנברג)

לא הגיע הזמן שתאמן קבוצה גדולה?

”זה לא בידיים שלי. אני מאמן שמדבר על המגרש ומוכיח את היכולות שלו על המגרש”.

אתה מרגיש בשל?

”אני בשל כבר המון זמן, עברתי מספיק בכדורגל. אני בין הוותיקים מהמאמנים, אני חושב שעברתי הכל מהכל כדי לעבוד בכל קבוצה ובכל סיטואציה, כי הייתי בקשיים הכי גדולים”.

אנשי סכנין עכשיו שומעים אותך, מה יש לך לומר להם?

”יש הרבה אנשים טובים, במיוחד אנשי המשק שהצילו אותנו שם. לעומתם ההנהלה זו אכזבה גדולה כי הם היו איתנו שם לאורך כל הדרך ויודעים מה עשינו בשבילם, הם היו צריכים לדאוג שלא נגיע לסיטואציה כזו. אני מאחל למקום רק טוב”.

הם אמרו שיבואו הביתה לבקר אותך, זה קרה?

”לא, לא עניתי להם ביומיים שאחרי כך. אבל מי שרוצה עושה ולא מדבר, הם יכלו להניע את האוטו ולהגיע אליי הביתה”.

מהנהלת בני סכנין לא נמסרה תגובה עד עתה.