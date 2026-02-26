הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים החמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE: שרון מימר שובר שתיקה אחרי עזיבת סכנין, כאב הראש במאבק הפלייאוף והמהפכה במלחמה באלימות גידי ליפקין ואסי ממן | 26/02/2026 16:00 סייד אבו פרחי בורח לרועי אלקוקין (רדאד ג'בארה) שרון מימר שובר שתיקה, כאב הראש במאבק הפלייאוף והמהפכה במלחמה באלימות. כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורטהתוכנית “שיחת היום” של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE, ומשודרת גם עכשיו. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש