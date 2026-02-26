יום חמישי, 26.02.2026 שעה 16:16
שלב רבע גמר גביע המדינה במחלקות הנוער הוגרל

משחקי דרבי, משחקים בין יריבות מאותן ליגות ומליגות מקבילות וגם כמה שרוצות להיות סינדרלות. תוצאות הגרלות רבע גמר גביע המדינה למחלקות הנוער כאן

הגרלת גביע המדינה במחלקות הנוער (ההתאחדות לכדורגל)
הגרלת גביע המדינה במחלקות הנוער (ההתאחדות לכדורגל)

ההתאחדות לכדורגל קיימה לפני זמן קצר (חמישי) את הגרלת משחק רבע גמר גביע המדינה למחלקות הנוער. המועד המרכזי של המשחקים נקבע ל-10 לחודש מרץ, אם כי ברור שיהיו משחקים שייערכו במועדים אחרים, בשל זמינות מגרשים והתחשבות בקבוצות "צו פיוס". הגרלת המשחקים מזמנת לנו שורה של משחקים אטרקטיביים בכל שנתון, ברובם ייקחו חלק גם מחזיקות הגביע מהעונה שעברה. להלן תוצאות ההגרלה בשנתונים השונים.

נוער: דרבי על הפרק ומפגשים בין קבוצות צמרת

כאן מצפים לנו שלושה משחקים על טהרת ליגת העל - שניים מהם על טהרת קבוצות הפלייאוף העליון: מחזיקת הגביע, מכבי פ"ת, תארח את מכבי נתניה. הפועל ת"א - סגנית המוליכה, תארח את הפועל באר שבע - שמדורגת במקום הרביעי. דרבי תל אביבי גם בשנתון הנוער: מכבי ת"א - מוליכת הטבלה, תארח את בני יהודה - שמדורגת בחלק העליון של הפלייאוף התחתון.

הפועל ר"ג - שמדורגת במקום השלישי בטבלת לאומית דרום, תנסה להתחפש לסינדרלה, בסיום המשחק הביתי מול הפועל רעננה - המשחקת בפלייאוף התחתון של ליגת העל.

שחקני מכבי פתח תקווה נוער חוגגים (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה נוער חוגגים (שחר גרוס)

נערים א': שתיים שרוצות להתחפש לסינדרלה

שתי קבוצות מהליגות הארציות יקוו לחולל הפתעה ולהעפיל לחצי הגמר: הפועל ראשל"צ - מוליכת ארצית דרום, תארח את הפועל רעננה המשחקת בפלייאוף העליון בליגת העל. הנציגה הצפונית, מ.כ נווה יוסף חיפה, המדורגת בחלק העליון של טבלת ארצית צפון, תארח את מוליכת טבלת ליגת העל - מכבי ת"א, שביום חמישי האחרון ניצחה בהפרש דו ספרתי את סגנית מוליכת ארצית צפון, מכבי עמק חפר. שני משחקים על טהרת ליגת העל: מחזיקת הגביע משנתון נערים ב', הפועל פ"ת מהפלייאוף התחתון, תתארח אצל הפועל ת"א - סגנית מוליכת הטבלה. מכבי נתניה מהפלייאוף העליון תארח את בני יהודה ת"א מהפלייאוף התחתון.

שחקני נערים בשחקני נערים ב' של הפועל פתח תקווה (שחר גרוס)

נערים ב': דרבי בבירה

המשחק הפיקנטי ייערך בבירת ישראל: הפועל ירושלים - המשחקת בפלייאוף התחתון של ליגת העל, תארח את קבוצת "צו פיוס" של בית"ר נורדיה - שמדורגת במקום החמישי בטבלת ארצית דרום. במשחק על טהרת ארצית דרום, תארח קבוצת "צו פיוס" של מ.ס דימונה את הפועל מרמורק רחובות, שתי הקבוצות מדורגות בחלק התחתון של מרכז הטבלה. שני משחקים על טהרת ליגת העל, בין קבוצות המשחקות בפלייאוף התחתון, שנכון לעכשיו אינן חלק ממאבק האליפות: מכבי פ"ת תארח את הפועל ת"א, מכבי נתניה תארח לדרבי שרוני את הפועל רעננה.

נערים ג': צהוב מול ירוק - ומה שביניהם

מרבית המשחקים מזמנים לנו מפגשים בין קבוצות מליגת העל, למעט המשחק בו תארח הפועל ת"א - שמדורגת במקום השמיני בטבלת ליגת העל, את הפועל חיפה - מוליכת טבלת ארצית צפון. מכבי ת"א, שהניפה בעונה שעברה גביע בשנתון ילדים א' ומוליכה בגאון את טבלת ליגת העל, תארח למשחק פיקנטי את מכבי חיפה - שאותה היא מקדימה בפער דו ספרתי בטבלה. במפגש על טהרת הפלייאוף העליון בליגת העל תארח הפועל פ"ת את מכבי נתניה. במפגש על טהרת הפלייאוף התחתון בליגת העל תארח בית"ר ירושלים את הפועל ראשל"צ.

שחקני מכבי תל אביב ילדים אשחקני מכבי תל אביב ילדים א' חוגגים את הזכייה בגביע (שחר גרוס)

ילדים א': דרבי תל אביבי על הפרק

בשנתון זה תהיה לנו מחזיקת גביע חדשה, בשל הדחתה של מכבי חיפה "קצף" מהמשחקים. אין כמו דרבי תל אביבי בשביל הפיקנטריה, ולאחר שבשבת האחרונה הפועל ת"א צפון הנחילה הפסד בכורה למכבי ת"א צפון,ינסו האדומים לעשות זאת שוב - הפעם במשחק גביע ביתי בין שתיים מהקבוצות המצליחות של ליגת שרון. מכבי פ"ת דרום, שהגיע לגמר בשנתון ילדים ב', תארח את מכבי ת"א דרום למפגש סופר מסקרן - בין שתיים מהקבוצות המצליחות בליגת מרכז.

ילדים ב': מכבי ת"א דרום עולה למרגלות הכרמל

אין יותר פיקנטי ממשחק בין שתיים מהקבוצות המצליחות ביותר בליגת מרכז, מכבי חיפה תארח את מכבי ת"א דרום. יתר המשחקים יפגישו קבוצות מליגות מרכז ושרון: מכבי רחובות מליגת מרכז תארח את מכבי פ"ת צפון מליגת שרון. בית"ר ירושלים מליגת מרכז תארח את מכבי ת"א - מהקבוצות המצליחות ביותר בליגת שרון. מכבי פ"ת דרום מליגת מרכז תארח את הפועל כפר סבא מליגת שרון.

ילדים ג': דאבל דייט בין מכבי ת"א להפועל פ"ת

שני משחקים יפגישו קבוצות של מכבי ת"א והפועל פ"ת: מכבי ת"א דרום, פיינליסטית הגביע של העונה שעברה בשנתון טרום א', תתארח במפגש על טהרת ליגת מרכז אצל הפועל פ"ת דרום. במשחק אחר על טהרת ליגת שרון תארח מכבי ת"א צפון - הנחשבת לאחת הקבוצות המצליחות בליגה, את הפועל פ"ת צפון. מכבי חיפה עודד - שזכתה בעונה שעברה בגביע של שנתון טרום א', תארח למפגש מסקרן על טהרת ליגת מרכז את מכבי פ"ת דרום. עוד מפגש על טהרת ליגת מרכז יפגיש שתי קבוצות מצליחות, הפועל ר"ג תארח את מ.ס אשדוד.

טרום א': בין המרכז לשרון

מכבי חיפה ישעיהו מליגת מרכז, ששואפת ללכת בעקבות קבוצת שנתון 2014, שזכתה אשתקד בגביע המדינה, תארח את מ.ס קדימה צורן מליגת שרון. במשחק המסקרן ביותר תארח מכבי ת"א צפון - שעושה חיל בליגת שרון, את מכבי פ"ת דרום - שעושה חיל בליגת מרכז. במפגש על טהרת ליגת מרכז תארח הפועל ירושלים מזרח את הפועל באר שבע. במפגש על טהרת ליגת שרון ייפגשו שתיים מהקבוצות המצליחות בליגה, הפועל ת"א צפון תארח את מ.כ נווה יוסף חיפה.

