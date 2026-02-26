כולל השעיה מהליגה: מהפכה במלחמה באלימות

ההתאחדות לכדורגל מעלה הילוך במאבק בנגע האלימות ובחוסר הספורטיביות במגרשים. ועדת התקנון אישרה לאחרונה הוראת שעה חדשה וחסרת תקדים, שנועדה לתת מענה מיידי לאירועים חריגים שמובילים להפסקת משחקים או לפגיעה קשה בבטיחות המשתתפים. המהלך, שצריך לעבור כעת את אישור הנהלת ההתאחדות, יאפשר להשעות קבוצות מכל פעילות עוד לפני שבית הדין נתן את פסיקתו הסופית בתיק.

ההחלטה הגיעה על רקע ריבוי מקרי אלימות קשים, בעיקר בגילאי הנוער והילדים, וכן בעקבות צורך בהרתעה משמעותית אל מול חשדות להטיית משחקים שפוגעים בטוהר הספורט.

הכוח עובר לתובע: השעיה מרגע הגשת האישום

לפי התקנון החדש, ברגע שמוגש כתב אישום נגד קבוצה בגין עבירות חמורות, תובע ההתאחדות רשאי לבקש מבית הדין את השעייתה הזמנית. המשמעות היא עצירה מוחלטת של פעילות המועדון עד לסיום הבירור המשפטי.

בלשון הוראת השעה נכתב באופן חד משמעי: "עד למתן החלטת בית הדין בבקשה להשעיה זמנית, לא תהיה הקבוצה רשאית להשתתף בכל פעילות". הבקשה תוגש לאחר המלצה של מנהלי האגפים הרלוונטיים וקבלת אישור מהיועץ המשפטי של ההתאחדות.

מתי תופעל "פצצת הזמן" המשמעתית?

הסנקציה הקיצונית לא תופעל בכל מקרה, אלא תחת תנאים מצטברים וברורים שנועדו לטפל במקרי קצה:

- משחקים שלא החלו או הופסקו בשל אירועי אלימות חמורים.

- אירועי אלימות קשים לאחר שריקת הסיום, המתועדים בדוח השופט, המשקיף או באמצעים חזותיים (צילומי וידאו).

- חשד לעבירה של מעשה בלתי ספורטיבי שמטרתו הטיית תוצאת משחק.

- כתב האישום כולל נסיבות מחמירות כגון פגיעה גופנית בשופטים, התפרעויות המוניות, קריאות גזעניות או פגיעה פיזית מצד קהל האוהדים.

העונש על השעיה ממושכת: מחיקת הקבוצה מהטבלה

הוראת השעה כוללת גם השלכות ספורטיביות מרחיקות לכת על טבלת הליגה. אם בית הדין יאשר את ההשעיה, תוצאות הקבוצה ייקבעו בהתאם למשך הזמן שבו לא הופיעה למשחקיה.

במקרה של ביטול של עד חמישה משחקים, הקבוצה המושעית תספוג הפסדים טכניים בתוצאה 3:0 לטובת יריבותיה. עם זאת, אם ההשעיה תימשך שישה משחקים ומעלה, ההשלכות יהיו הרסניות עבור המועדון: כל תוצאות הקבוצה מתחילת העונה יבוטלו, ועל פי לשון ההוראה "ויראו אותה כאילו לא השתתפה כלל במשחקי הליגה".

לוח הזמנים: מנוער ועד לבוגרים

הוראת השעה צפויה להיכנס לתוקף מיום הפרסום הרשמי ותהיה תקפה עד לסיום עונת המשחקים 2026/27. עם זאת, היישום יהיה הדרגתי.

בעונה הנוכחית (2025/26), ההוראה תחול אך ורק על קבוצות בשנתוני הנוער ומטה, שם זוהתה עיקר הבעיה בתקופה האחרונה. החל מהעונה הבאה (2026/27), הסמכות להשעיה תורחב ותחול גם על קבוצות הבוגרים בליגות הלא מקצועניות.